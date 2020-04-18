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Diyanetten 'dijital ortamı etkin kullanın' talimatı

Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 81 il müftülüğüne gönderdiği, il irşat kurullarının vaaz, irşat, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde dijital mecraların daha etkin ve sistematik kullanılmasını istediği yazıdan:- "Vaaz, sunum ve her türlü sosyal medya materyalinin içeriğinde, toplumun dini ve ahlaki konularda bilgilendirilmesi esas alınacak ve İslam'ın mesajlarının hedef kitleye en güzel ve doğru şekilde aktarılmasına özen gösterilecek"
 18 Nisan 2020 15:05
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Diyanetten 'dijital ortamı etkin kullanın' talimatı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 81 il müftülüğüne gönderdiği yazıda, il irşat kurullarının vaaz, irşat, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde dijital mecraların daha etkin ve sistematik kullanılması talimatı verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vaaz, irşat, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yerel televizyon ve radyo kanalları ile sosyal medya üzerinden devam ettiği belirtildi.

Prof. Dr. Ali Erbaş'ın dijital mecraların daha etkin ve sistematik kullanılması için 81 il müftülüğüne bir yazı göndererek, il irşat kurullarının vaaz, irşat, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin müftülük sosyal medya hesapları vasıtasıyla yürütülmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılmasını istediği bildirildi.

- Dini içerikli yayınlar hazırlanacak

Buna göre, yazıda belirtilen programlar kapsamında, il irşat kurulları, sosyal medya hesapları üzerinden yürütülecek hizmetlerde görev alacak personeli belirleyecek. Ayrıca günde en az bir vaaz veya sunum müftülüğün sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek vaaz veya sunumlar, 15 dakika olarak planlanacak. Sunumlarda "İman Nimeti", "Kur'an-ı Kerim, Hayat Kitabımız", "Sünnet, Nebevi Kılavuz" gibi konuların yanı sıra, aile ahlakına, ailede hak ve sorumluluk dengesine, Kur'an ve sünnetten beslenen iletişim örneklerine vaaz ve sunumlarda ağırlıklı olarak yer verilecek.

Sosyal medya üzerinden yapılan vaaz ve sunumlarla aynı konuları ihtiva eden ve iki dakikayı geçmeyen özgün videolar hazırlanacak ve sosyal mecralarda paylaşılacak. Ayrıca sosyal medya araçlarının özellikleri dikkate alınarak toplumun çeşitli kesimlerine yönelik farklı formatlarda dini içerikli yayınlar hazırlanacak ve il irşat kurullarının kontrol ve onayından sonra ilgili müftülük hesaplarından paylaşılacak.

- Dersler sosyal medya üzerinden

Çocuk evi, çocuk evleri sitesi, çocuk destek merkezi ve kadın konukevlerinde görevli personel, takip ettikleri müfredat çerçevesinde 15 dakika olacak şekilde hazırladıkları dersleri, ilgili kuruluş müdürlüğü veya ev sorumlularına sosyal medya uygulaması aracılığıyla iletecek.

Gençlere, göçmenlere, bağımlılara, engellilere, hastalara, hasta yakınlarına ve hastane personeline yönelik manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, ilgili personel tarafından telefon ya da sosyal medya aracılığı ile yürütülecek, kısa videolar hazırlanarak hedef kitlenin istifadesine sunulacak.

- İnteraktif yöntemlerden de istifade edilecek

Sosyal medya araçlarını etkin kullanan gençlere yönelik manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde interaktif yöntemlerden de istifade edilecek.

Vaaz, sunum ve her türlü sosyal medya materyalinin içeriğinde, toplumun dini ve ahlaki konularda bilgilendirilmesi esas alınacak ve İslam'ın mesajlarının hedef kitleye en güzel ve doğru şekilde aktarılmasına özen gösterilecek.

Vaaz, sunum ve dini içeriklerin paylaşımında, etkileşimin yoğun olduğu zaman dilimleri tercih edilecek. Hazırlanan dini içeriklerin her bakımdan özgün olmasına dikkat edilecek, sunumlarda etkili grafikler ve infografikler kullanılabilecek.
Anadolu Ajansı
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