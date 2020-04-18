Bağımsız Türkiye Partisinden 'damat' açıklaması
BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, partilerinin MYK üyesi Prof. Dr. Mustafa Er'in, Prof. Dr. Haydar Baş'ın damadı olmadığını ve koronavirüs nedeniyle değil geçirdiği iç kanama sonucu vefat ettiğini duyurdu.
|18 Nisan 2020 15:21
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, partilerinin MYK üyesi Prof. Dr. Mustafa Er'in, Prof. Dr. Haydar Baş'ın damadı olmadığını ve koronavirüs nedeniyle değil geçirdiği iç kanama sonucu vefat ettiğini duyurdu.
BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda partilerinin MYK üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Er'in ölümüyle ilgili çıkan haberler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı.
Önder, "Prof. Dr. Mustafa Er koronavirüs nedeniyle değil geçirdiği iç kanama nedeniyle vefat etmiştir. Kendisi Prof. Dr. Haydar Baş'ın damadı değil partimizin MYK üyesidir" ifadelerini kullandı.
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