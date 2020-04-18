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THY, Almanya'daki Türkler için özel sefer yapacak

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen vatandaşlar için Almanya'nın 7 kentinden özel seferler düzenleyecek.
 18 Nisan 2020 15:25
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THY, Almanya'daki Türkler için özel sefer yapacak

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen vatandaşlar için Almanya'nın 7 kentinden özel seferler düzenleyecek.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçici süreyle Almanya'da bulunan kısa süreli vize sahipleri, öğrenciler, turistler, işçi ve iş görüşmesine gelen vatandaşların Türkiye'ye dönmesi amacıyla 20-21 Nisan'da Frankfurt'tan, 21 Nisan'da Hannover ve Hamburg'dan, 21-22 Nisan'da Köln'den, 22 Nisan'da Berlin'den, 22-23 Nisan'da da Münih ve Düsseldorf'tan THY seferi yapılacak.

Yolculardan, bilet ücreti olarak tek yön kişi başı 240 avro alınacak.

Uçağa binen vatandaşlar, Türkiye'ye döndükten sonra 14 gün mecburi karantinaya alınacak.

Uçuş günü Kovid-19 belirtisi gösteren ya da daha önce virüs tanısı konulanlar uçağa kabul edilmeyecek.
Anadolu Ajansı
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