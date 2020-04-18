1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bolu'da koronavirüsü yenen yaşlı çift yaşadıklarını anlattı

Kovid-19'u yenen 80 yaşındaki Sare Ulus:- "Hastaneye gittiğimiz akşam ateşimizi de düşürdüler. Öksürüğümüz nefes darlığımız hiç olmadı. Aynı normal bir grip atlatır gibi geçirdik hastalığı"
 18 Nisan 2020 15:33
Yazdır
Bolu'da koronavirüsü yenen yaşlı çift yaşadıklarını anlattı

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan ve 3 gün önce alkışlarla taburcu olarak evlerine gönderilen yaşlı çift, kendileriyle ilgilenen sağlık personeline teşekkür etti.

Dörtdivan ilçesine bağlı Aşağıdüğer köyünde yaşayan Osman (81) ve Sare Ulus (80) İstanbul'daki yakınlarının yanından döndükten sonra bir gece yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Yapılan muayenelerinde Kovid-19 şüphesi bulunan yaşlı çift, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılarak tedavi altına alındı.

Burada Kovid-19 testleri pozitif çıkan çift, yapılan tedavilerinin ardından 3 gün önce hastaneden taburcu edilerek alkışlarla evlerine gönderildi.

Yaşlı çift, tedavilerinin ardından kendilerini karantinaya aldıkları köy evinin kapılarını gazetecilere açtı.

Tedavileri tamamlandıktan sonra ilk defa evlerinin avlusuna çıkan Osman ve Sare Ulus çifti, gazetecilere, hastalık ve hastane sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Sare Ulus, nasıl hasta olduklarını anlayamadıklarını belirterek, "Birden ateşlendik. Nasıl olduğunu anlayamadık. Birdenbire bir gece içinde hastalandık. Ambulans bizi aldı hastaneye götürdü. Allah razı olsun. Bize çok iyi baktılar. İğnemizi, hapımızı, ilacımızı, serumumuzu sürekli verdiler. Allah'a şükür bizim hastalığımız çok şiddetli olmadı. Benim sadece 2 akşam sıkıntım oldu. Bizim sadece ateşimiz vardı. Öksürüğümüz falan olmadı. Hastaneye gittiğimiz akşam ateşimizi de düşürdüler. Öksürüğümüz, nefes darlığımız hiç olmadı. Aynı normal bir grip atlatır gibi geçirdik hastalığı." diye konuştu.

Ulus, bu hastalığı Allah'ın yardımıyla ve sağlık çalışanlarının özverili çalışması sonucu yendiklerini anlattı.

Ulus, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah, milletimizi, devletimizi, ordumuzu, tez kurtarsın bu beladan. Herkesi kurtarsın. Hastalığın nerden nasıl bulaştığını da anlayamadık ki biz. İstanbul'dan geldikten 3 gün sonra hastalandık. Hastalığa yakalanan diğer insanlar dua etsinler. Allah'tan şifa istesinler. Başka türlü elimizden gelen bir şey yok. Biz zaten nasıl olduğumuzu da anlayamadık ki. Hastanede gece gündüz dua ettim. Kur'an okudum. Bütün hastalara şifa olsun diye her akşam Kur'an okudum."

Ulus, insanların, devlet yetkililerinin uyarılarına kulak vererek, evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Eşinin hastalığı kendisinden daha ağır geçirdiğini dile getiren Ulus, "Ama eşimin halini bilmiyorum ben. 3-4 gün ayrı odalarda yattık. O hiçbir ihtiyacını göremiyor. Suyunu alamıyor, ilacını alıp yutamıyor. Zaten ben onun üzüntüsünden hasta oldum. Aklım hep ondaydı. Allah razı olsun ikimizi bir odaya koydular. Ondan sonra eşimin ihtiyaçlarını kolumda serumlarla karşıladım. Zaten eşim yanıma geldiğinde 3-4 gün hafızası yerinde değildi. Şuurunu kaybetmişti. Aklı gitmiş gibi olmuştu. Kendisini bilmiyordu. Aklı başına gelince sen yanıma gelmeseydin ben şimdiye kadar ölürdüm dedi." şeklinde konuştu.

Osman Ulus da hastalığa nasıl yakalandıklarını anlayamadıklarını ifade ederek, hastanede kendilerine çok iyi bakıldığını belirtti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Herkes evinde tarım işçileri soğan tarlasında
18 Nisan 2020 16:01		 Kalp krizi gerçiren belediye meclis üyesi hayatını kaybetti
18 Nisan 2020 15:44
Bağımsız Türkiye Partisinden 'damat' açıklaması
18 Nisan 2020 15:21		 Bodrum'da kurulan 'Grup Çöpçüler' korosundan moral klibi
18 Nisan 2020 14:57
LC Waikiki haftada 40 milyon maske üretiyor
18 Nisan 2020 14:38		 İstanbul'da sağlıkçılardan 'evde kal' şarkısı
18 Nisan 2020 14:33
Sivaslı öğretmen sokağa çıkamayan yaşlılar için ney üflüyor
18 Nisan 2020 14:09		 Klimalar virüsü yayar mı? Bilim Kurulu üyesi Kara açıkladı
18 Nisan 2020 13:54
Giresun-Şebinkarahisar kara yolunda heyelan
18 Nisan 2020 13:52		 Dikine gidiş durdu... Hasta sayıları stabilleşti
18 Nisan 2020 13:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:03 - Oyun konsollarına ek vergi getirildi16:01 - Herkes evinde tarım işçileri soğan tarlasında16:01 - Covid-19'a yakalanan sağlık personeli 'iş kazası' yapmış sayılır mı?15:56 - Kayseri'de, plazma tedavisi 3 hastada olumlu sonuç verdi15:52 - Aziz Sancar Araştırma Merkezi, 'tanı merkezi' oldu15:48 - Koronavirüs nedeniyle 'Mor Yayla'ya ziyaretçi yasağı15:44 - Kalp krizi gerçiren belediye meclis üyesi hayatını kaybetti15:41 - Hollanda'da son 24 saatte 129 hasta hayatını kaybetti15:37 - Üniversitelerin düzeltme ilanları adayları mağdur ediyor15:37 - 29 kişide koronavirüs çıktı, merkez karantinaya alındı
15:34 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri15:33 - Bolu'da koronavirüsü yenen yaşlı çift yaşadıklarını anlattı15:29 - YÖK Başkanı, tıp fakültesi dekanlarıyla süreci görüştü15:25 - THY, Almanya'daki Türkler için özel sefer yapacak15:21 - Bağımsız Türkiye Partisinden 'damat' açıklaması15:17 - Vali'den sağlıkçıları üzen açıklama: Ücret almadık ama dikkat etmediler15:16 - Virüse karşı cep telefonlarına streç film sarılmalı15:12 - İspanya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde sayı 20 bini geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık uygulama yaptı, riskli bölgede olup olmadığını görebilirsiniz
Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış
21 maddelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle neler değişti?
Jandarma tartışılan konvoy ile ilgili açıklama yaptı
Pazar günü bile telafi olabilir
Yoğun bakımda büyük düşüş
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti
Sözleşmeli büro personelinin unvanları değiştirildi
Gurbetçinin 'fişini' çektirmedik
Hastanede tedavi görürken, oğluyla virüse yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Üçlü silahşörler 1
nostalji kuşağı 1
şu an çalan şarkı 1
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 1
koç holding'ten millete zırnık yok 1
sabır 2
mercimek 1
işçi çıkarmaya 3 ay yasak 2
Rize'de bir vatandaşın soylu icin intihara kalkışması 1
tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışmak 3
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam