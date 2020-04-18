Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri

BARTIN

Bartın'da korona virüs tespiti sonrası bir köy ile 3 binada, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, korona virüs vakası görülen merkeze bağlı 750 nüfuslu Uğurlar köyünde karantina uygulaması başlatıldı. Karar sonrası köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Kararda, "Yapılan incelemeler ve filyasyon çalışmaları sonucu İlimiz Merkez Uğurlar Köyünde Covid-19 pozitif vakaların görülmesi ve korona virüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27.ve 72 maddeleri kapsamında Uğurlar Köyünde ikinci bir karara kadar karantina tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ayrıca korona virüs vakalarının görüldüğü Bakraçboz köyü Bodra mevkisinde, 25 kişinin yaşadığı 3 binada da karantina uygulaması başlattı. Uygulama ile ilgili kararda da, "İlimiz Merkez Bakraçboz köyü Bodra mevkisi No:145, Bodra mevkisi No:182, Bodra mevkisi No:59 adreslerindeki yaşayan bazı vatandaşlarımızda Covid-19 pozitif vakalarının görülmesi ve aynı hanelerde yaşayan temaslı sayısının fazla olması nedeniyle,korona virüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla bu hanelerde Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27.ve 72 maddeleri kapsamında ikinci bir karara kadar karantina tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

SİVAS

Sivas'ın Zara ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Zara Kaymakamlığından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Nasır köyünün, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.

Karantina kararının ardından köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Bu arada, 6 Nisan'da karantinaya alınan Zara ilçesi Korkut Merkez Mahallesi, Tuzla, Ağılönü, Eskiköy ve Uzunoğlan mezralarının karantina süresi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 25 Nisan'a kadar uzatıldı.

ELAZIĞ

Elazığ'da bir apartman yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi Salim Hazardağlı Caddesi'ndeki 12 katlı apartmanda yaşayan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığı, bunun üzerine kamu sağlığının korunması amacıyla apartmanda karantina uygulanması kararı alındığı bildirildi.

OSMANİYE

Osmaniye'de bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kadirli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Mecidiye köyünde karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, ikinci bir emre kadar köye giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı kaydedildi.