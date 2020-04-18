29 kişide koronavirüs çıktı, merkez karantinaya alındı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşlı, zihinsel engelli ve bakıma muhtaç kişilerin bulunduğu Gelibolu Özel Bakım Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|18 Nisan 2020 15:37
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşlı, zihinsel engelli ve bakıma muhtaç kişilerin bulunduğu Gelibolu Özel Bakım Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, 2012'den bu yana faaliyette bulunan ve 100 kişinin kaldığı merkezde geçen hafta 6'sı çalışan, 29 kişide koronavirüs tespit edildi.
Bu kişiler, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bakım merkezi ise Gelibolu İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun talimatıyla karantinaya alındı.
Hastanedeki 29 kişinin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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