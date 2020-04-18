Covid-19'a yakalanan sağlık personeli 'iş kazası' yapmış sayılır mı?
Sosyal Güvenlik Kurumu, bir üniversite hastanesine verdiği görüş yazısında, Covid-19'a yakalanan sağlık personeli için iş kazası bildirimi yapılmasına gerek olmadığını, bu personelin durumunun meslek hastalığına uygun olduğunu belirtti.
|18 Nisan 2020 16:01
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Bursa SGK İl Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin görüş yazısını cevapladı.
İl müdürlüğünden verilen görüş yazısında, Covid-19'a yakalanan sağlık personeli için iş kazası bildirimi yapılmasına gerek olmadığı, bu personelin durumunun meslek hastalığına uygun olduğunu belirtildi.
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