Oyun konsollarına ek vergi getirildi
|18 Nisan 2020 16:03
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Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi uygulamasına geçildi.
Bazı sanayi ürünleri ile video konsolu, karnaval eşyası, golf sopası gibi eşyaların ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak.
OYUN KONSOLLARINA EK GÜMRÜK VERGİSİ
Alınan karar uyarınca Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodu 9504.50.00.00.00 olan video oyun konsolları ve makineleri için bugünden (18 Nisan 2020) itibaren ilave yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre oyun konsollarına getirilen bu ilave yüzde 50'lik vergi, 18 Nisan 2020 ile 30 Eylül 2020 tarihler arasında geçerli olacak.
Yayımlanan karar uyarınca 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren ise konsollardaki ilave gümrük vergisi oranı yüzde 20 olarak uygulanacak.
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