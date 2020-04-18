'Ekmek almaya çıktım' dedi, evi 1 km uzakta çıktı. Para cezası uygulandı
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek ekmek almaya çıkan bir kişiye ceza yazıldı.
|18 Nisan 2020 16:18
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İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek ekmek almaya çıkan bir kişiye ceza yazıldı.
Arnavutköy'de devriye gezen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden eden bir kişiyi durdurdu.
Polislere kimliği göstermek istemeyen kişi, evinden ekmek almak amacıyla çıktığını söyledi.
Evinden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta olduğu belirlenen kişiye, ceza yazıldı.
Bir süre polislerle tartışan vatandaş olay yerinden hızla uzaklaştı.
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