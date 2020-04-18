1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Ekmek almaya çıktım' dedi, evi 1 km uzakta çıktı. Para cezası uygulandı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek ekmek almaya çıkan bir kişiye ceza yazıldı.
 18 Nisan 2020 16:18
Yazdır
'Ekmek almaya çıktım' dedi, evi 1 km uzakta çıktı. Para cezası uygulandı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek ekmek almaya çıkan bir kişiye ceza yazıldı.

Arnavutköy'de devriye gezen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden eden bir kişiyi durdurdu.

Polislere kimliği göstermek istemeyen kişi, evinden ekmek almak amacıyla çıktığını söyledi.

Evinden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta olduğu belirlenen kişiye, ceza yazıldı.

Bir süre polislerle tartışan vatandaş olay yerinden hızla uzaklaştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkan sürücüye ceza
18 Nisan 2020 17:36		 'Terminatör böcekler' ormanları korumak için iş başında
18 Nisan 2020 17:31
Oyun konsollarına ek vergi getirildi
18 Nisan 2020 16:03		 Aziz Sancar Araştırma Merkezi, 'tanı merkezi' oldu
18 Nisan 2020 15:52
29 kişide koronavirüs çıktı, merkez karantinaya alındı
18 Nisan 2020 15:37		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
18 Nisan 2020 15:34
YÖK Başkanı, tıp fakültesi dekanlarıyla süreci görüştü
18 Nisan 2020 15:29		 THY, Almanya'daki Türkler için özel sefer yapacak
18 Nisan 2020 15:25
'Galata Kulesi müze kule haline getirilecek'
18 Nisan 2020 15:08		 Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi
18 Nisan 2020 14:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:40 - Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü17:36 - Ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkan sürücüye ceza17:31 - 'Terminatör böcekler' ormanları korumak için iş başında17:25 - Uludağ Üniversitesinde ara sınavlar iptal edildi17:21 - Koronavirüsü yenen 4 yaşındaki çocuk taburcu edildi17:17 - ABD araştırdı: Güneş ışığı koronavirüsü öldürebiliyor mu?17:14 - Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ateş püskürdü17:12 - ABD'de son 24 saatte 3 bin 800 hasta yaşamını yitirdi17:08 - Prof. Ateş Kara: Vaka sayıları azalıyor demek için erken17:04 - 2 aylık ev kirasını ödeyemedi, kapının önüne konuldu
17:00 - Devlet hastanesi, WhatsApp'tan poliklinik yapmaya başladı16:53 - İstanbul'da 'camilerin gerdanlığı' mahyalar asılıyor16:49 - DSÖ'nün Kovid-19 kronolojisi: Çelişkiler ve soru işaretleri16:45 - Vatandaş akın etmişti, belediye böyle bir çözüm buldu16:41 - Türkiye'den Kosova'ya sağlık malzemeleri hibesi16:37 - 'Su'dan koronavirüs bulaşır mı?16:33 - İngiltere'de son 24 saatte 888 hasta hayatını kaybetti16:29 - Vatandaş karantinada 5.6 milyar dolar sattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık uygulama yaptı, riskli bölgede olup olmadığını görebilirsiniz
Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış
21 maddelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle neler değişti?
Yedirdik, içirdik ücret de almadık diyen Vali, sağlık personelinden özür diledi
Jandarma tartışılan konvoy ile ilgili açıklama yaptı
Pazar günü bile telafi olabilir
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti
Sözleşmeli büro personelinin unvanları değiştirildi
Yoğun bakımda büyük düşüş
Gurbetçinin 'fişini' çektirmedik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sabır 2
tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışmak 3
18,00'den sonrapide yapılmasının yasaklanması 1
komutanların efsane sözleri 2
soğuk su 2
dornaz alfa 1
2020 yaz tatilinde eğitim verilecek olması 2
Rize'de bir vatandaşın soylu icin intihara kalkışması 1
gamze pala 1
mem.net sözlük cafe 4
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam