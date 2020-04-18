Koronavirüsü yenen 4 yaşındaki çocuk taburcu edildi
Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından iyileşen 4 yaşındaki çocuk, alkışlarla taburcu edildi.
|18 Nisan 2020 17:21
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Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından iyileşen 4 yaşındaki çocuk, alkışlarla taburcu edildi.
Bir süre önce öksürük ve yüksek ateş şikayeti üzerine ailesinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdüğü 4 yaşındaki E.B.E'ye koronavirüs şüphesiyle test yapıldı.
Testi pozitif çıkan E.B.E. tedavisinin ardından iyileşti.
Doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla taburcu edilen kız çocuğu, "Televizyonlara çıkacak mıyım?" diyerek sağlıkçılara el salladı.
Çocuk, evinde 14 günlük izolasyona tabi tutulacak.
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