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Vatandaş karantinada 5.6 milyar dolar sattı

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinden sonra vatandaşlar, 5.6 milyar dolarlık döviz sattı.
 18 Nisan 2020 16:29
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Vatandaş karantinada 5.6 milyar dolar sattı

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinden sonra vatandaşlar, 5.6 milyar dolarlık döviz sattı.

Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre; 13 Mart'ta 124.4 milyar dolar olan bireysel hesaplardaki yabancı para mevduatı, 10 Nisan haftasında 118.8 milyar dolara geriledi. Yani vatandaş 1 aylık karantina süresinde 5.6 milyar dolar bozdurdu. Döviz hesaplarındaki düşüşe karşılık bireylerin altın mevduat hesaplarındaki artış dikkat çekiyor.

10 Nisan itibarıyla bu hesaplarda altının dolar karşılığı 17.7 milyar dolara ulaştı.

Memurlar.Net
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