'Su'dan koronavirüs bulaşır mı?
|18 Nisan 2020 16:37
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Solunum yoluyla geçen koronavirüsün, insanlara su yoluyla bulaşıp bulaşamayacağı da tartışma konusu. Şu ana kadar bu yönde bir bulgu yok. Zira koronavirüsün sindirim sistemi yoluyla bulaşmadığı düşünülüyor. Ancak özellikle atık suya koronavirüs karışma ihtimaline karşı uyarıda bulunuluyor. Bu durum, virüsün kanalizasyondan ya da atık suların boşaltıldığı derelerden içme suyu kaynaklarına bulaşma riskini de beraberinde getiriyor.
DW Türkçe'ye konuşan gıda mühendisi Dr. Bülent Şık, ishal olan bazı koronavirüs hastalarının dışkılarında koronavirüs tespit edildiğini hatırlatarak bu virüsün atık su sistemine karışabileceğini belirtti.
Virüsün atık sulardan içilebilir su varlıklarına ve gıdalara bulaşıp bulaşmayacağı, bir bulaşma söz konusu olduğunda ise ne ölçüde bir hastalık riski oluşturacağı gibi soruların yanıtlarının henüz tam olarak bilinmediğini ifade eden Şık, "Ama ihtiyatlı davranmak ve özellikle içme sularının mikrobiyolojik kalitesini sağlamak için yapılan çalışmaları çok daha dikkatle yapmakta yarar var" diye ekledi.
BAKANLIK: SUDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMEDİ
Tarım Bakanlığının geçen haftaki koronavirüs değerlendirme raporunda da virüsün şimdiye kadar içme suyu kaynaklarında tespit edilmediği ve mevcut kanıtlara göre bu kaynaklar üzerinde oluşturacağı riskin de düşük olduğu belirtildi.
Yapılan araştırmalara göre koronavirüsün insan dışkısı bulaşmış sularda haftalarca "enfekte edici" özelliklerini sürdürebildiğini, musluk suyunda ise 10 güne kadar hayatta kalabildiğini bildiren bakanlık, buna karşın Türkiye'deki su arıtma tesislerinde yapılan işlemlerin koronavirüsü "etkisiz hale getirmekte yeterli" olduğunu duyurdu.
İSTANBUL'UN SUYU NE KADAR TEMİZ?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) de DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, İstanbul'da musluktan akan suyun ne ölçüde temiz olduğu yönündeki sorumuzu yanıtladı.
Su şebekesi kontrolleri konusunda düzenli olarak İstanbul genelinde günde 100'e yakın farklı noktadan numuneler alınarak bunların İSKİ'nin uluslararası akredite laboratuarlarında analiz ettirildiğini belirten kurum, "Eğer kullanıcı depo ve tesisatlarında bir problem yoksa, su özelliğini kaybetmeden (arıtma tesislerimizden) müşterilerimize ulaşacaktır" açıklamasında bulundu.
İSTEYEN MÜŞTERİNİN SUYU ANALİZ EDİLİYOR
İSKİ Genel Müdürlüğünün açıklamasında ayrıca, "Talep halinde herhangi bir bedel alınmadan müşterilerimizin musluklarından da numune alınarak analiz sonuçları kendilerine ulaştırılmaktadır" denildi.
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