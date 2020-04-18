1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da 'camilerin gerdanlığı' mahyalar asılıyor

İstanbul'daki camilere, "onbir ayın sultanı" ramazana özel Osmanlı geleneği mahyaların asılmasına başlandı.
 18 Nisan 2020 16:53
Yazdır
İstanbul'da 'camilerin gerdanlığı' mahyalar asılıyor

Osmanlı Devleti'nde ilk Sultan 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camisi'ne asılmasıyla başlayan mahya geleneği, o dönemden bugüne her ramazan ayında camileri süslüyor.

İstanbul'un yanı sıra Edirne ve Bursa'daki tarihi camileri ramazan geceleri aydınlatan mahyalar, Osmanlı'nın son mahyacısı Hacı Ali Ceyhan'ın çırağı olan usta Kahraman Yıldız'ın başında olduğu ekip tarafından İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü atölyesinde hazırlanıyor.

Mahya ustası Yıldız ve ekibi, ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber camilerin gerdanlıklarını, İstanbul'daki 6 caminin iki minaresi arasına asmaya başladı.

İstanbul'daki yazılar 4 kez değişecek

Genç yaşta başladığı mesleğinde bu yıl 50. yılını dolduran mahya ustası Kahraman Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun 450 yıllık Osmanlı sanatı olduğunu, mahyaların ilk dönemlerde yağ kandilleriyle yapıldığını ve ilk mahyanın da Sultanahmet Camisi'ne asıldığını söyledi.

Yıldız, mahya geleneğinin cumhuriyet döneminden sonra elektrikli sisteme dönüştürüldüğünü belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl bir tema belirlendiğini vurgulayan Yıldız, "Geçen yıl tema 'infak' olarak belirlenmişti. Bu yılın teması ise 'Ramazan ve sorumluluk bilinci' olarak belirlendi. İstanbul Müftülüğü de bize hangi sözlerin asılı olacağını yazıp verdi." diye konuştu.

Belirlenen yazıları ekibiyle hazırladıktan sonra camilere asmaya başladıklarını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Mahyaların yapımından yazısının yazılmasına kadar tüm işleri biz yaptık. İstanbul'daki 6 cami, Edirne'de Selimiye Camisi ve Bursa'da Ulu Cami'ye mahya asacağız. İstanbul'daki yazılar ramazan boyunca 4, Edirne ile Bursa'da 2 kez değişecek. Mahya asma işine Eyüp Sultan Camisi'nden başladık ve 'Oruç arınmaktır' yazımızı astık. Dün Süleymaniye Camisi'ne 'Hamd sana, şükür sana', bugün Sultanahmet Camisi'ne 'Vakit dua vaktidir' yazılı mahyaları astık. Ardından Eminönü Yeni Cami'ye 'Ramazan arınmaktır', Üsküdar Yeni Valide Camisi ile Ataşehir Mimar Sinan Camisi'ne 'Oruç arınmaktır' yazılarını asacağız. İlk yazılarımız bunlar. Daha sonra ramazan ayı süresince ikinci, üçüncü ve dördüncü yazıları camilere asacağız."

Yıldız, mahyaların akşam yanmasının ramazana farklı bir atmosfer kattığını belirterek, "Görsel yayının olmadığı dönemlerde sadece mahyalar vardı. Bütün halk cami cami gezerek mahya izlerdi. Mahya o zamanlar bir görsel yayındı. Şu anda hala daha mahyalar ramazan ayının bir şenliği." dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsü yenen 4 yaşındaki çocuk taburcu edildi
18 Nisan 2020 17:21		 2 aylık ev kirasını ödeyemedi, kapının önüne konuldu
18 Nisan 2020 17:04
Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına riayet ediliyor
18 Nisan 2020 16:11		 Koronavirüsü yendi ama tat alamıyor, koku hissetmiyor
18 Nisan 2020 16:07
Herkes evinde tarım işçileri soğan tarlasında
18 Nisan 2020 16:01		 Kalp krizi gerçiren belediye meclis üyesi hayatını kaybetti
18 Nisan 2020 15:44
Bolu'da koronavirüsü yenen yaşlı çift yaşadıklarını anlattı
18 Nisan 2020 15:33		 Bağımsız Türkiye Partisinden 'damat' açıklaması
18 Nisan 2020 15:21
Bodrum'da kurulan 'Grup Çöpçüler' korosundan moral klibi
18 Nisan 2020 14:57		 LC Waikiki haftada 40 milyon maske üretiyor
18 Nisan 2020 14:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:50 - KTÜ Rektörlüğünden sınav açıklaması17:44 - Uzmanından 'geleceğin eğitim sistemine adapte olun' önerisi17:40 - Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü17:36 - Ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkan sürücüye ceza17:31 - 'Terminatör böcekler' ormanları korumak için iş başında17:25 - Uludağ Üniversitesinde ara sınavlar iptal edildi17:21 - Koronavirüsü yenen 4 yaşındaki çocuk taburcu edildi17:17 - ABD araştırdı: Güneş ışığı koronavirüsü öldürebiliyor mu?17:14 - Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ateş püskürdü17:12 - ABD'de son 24 saatte 3 bin 800 hasta yaşamını yitirdi
17:08 - Prof. Ateş Kara: Vaka sayıları azalıyor demek için erken17:04 - 2 aylık ev kirasını ödeyemedi, kapının önüne konuldu17:00 - Devlet hastanesi, WhatsApp'tan poliklinik yapmaya başladı16:53 - İstanbul'da 'camilerin gerdanlığı' mahyalar asılıyor16:49 - DSÖ'nün Kovid-19 kronolojisi: Çelişkiler ve soru işaretleri16:45 - Vatandaş akın etmişti, belediye böyle bir çözüm buldu16:41 - Türkiye'den Kosova'ya sağlık malzemeleri hibesi16:37 - 'Su'dan koronavirüs bulaşır mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık uygulama yaptı, riskli bölgede olup olmadığını görebilirsiniz
Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış
21 maddelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle neler değişti?
Yedirdik, içirdik ücret de almadık diyen Vali, sağlık personelinden özür diledi
Jandarma tartışılan konvoy ile ilgili açıklama yaptı
Pazar günü bile telafi olabilir
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti
Sözleşmeli büro personelinin unvanları değiştirildi
Yoğun bakımda büyük düşüş
Gurbetçinin 'fişini' çektirmedik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokağa çıkma yasağı 2
Rize'de bir vatandaşın soylu icin intihara kalkışması 1
gamze pala 1
oğuz aksaç 2
şu an çalan şarkı 1
yeşil zeytin 2
kuaför 1
nostalji kuşağı 1
soğuk su 2
Üçlü silahşörler 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam