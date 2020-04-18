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Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ateş püskürdü

Ebru Şallı ve Harun Tan, oğulları Pars Tan'ı lenfome hastalığı sebebiyle kaybetti. Cenazede görüntü almak isteyen basın mensuplarına Harun Tan, tepki gösterdi.
 18 Nisan 2020 17:14
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Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ateş püskürdü

2013 yılında boşanan Harun Tan ve Ebru Şallı, geçtiğimiz gün oğulları Pars'ı lenfome hastalığı sebebiyle kaybetti. Pars Tan, dün Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlanırken acılı anne Ebru Şallı ve baba Harun Tan, oldukça zor anlar yaşadı.

Son yolculuğuna uğurlanan Pars'ın mezarına kadar gelerek görüntü almak isteyen basın mensuplarına "Leşe üşüşen kargalar gibisin" diyerek öfke kustu.

İşte Harun Tan'ın isyanı:

"İnsanın en acılı gününde bile peşini bırakmıyorsunuz, mezarda acılı annenin, babanın burnunu kamerayı dayamaya çalışıyorsunuz. Tabuttan çıkıp mezara giren bir bebeği çekmenin, göstermenin kime ne faydası olabilir ki ya da acılı anne babanın kardeşlerin gözyaşlarını çekmenin. Kim bu işe dur diyecek artık? Olmaz olsun böyle basın özgürlüğü hatta yerin dibine batsın. Bence yaptığınız şeyden utanın çünkü leşe üşüşen kargalar gibisiniz. Biraz empati. Hiçbir şey eskisi gibi olmasın artık."

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti
Memurlar.Net
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