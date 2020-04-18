1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD araştırdı: Güneş ışığı koronavirüsü öldürebiliyor mu?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'den açıklama geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS), yaptığı deneyler neticesinde koronavirüs (Covid-19) yüksek sıcaklığa dayanamadığı ve güneş ışığıyla ölebildiği açıklandı.
 18 Nisan 2020 17:17
Yazdır
ABD araştırdı: Güneş ışığı koronavirüsü öldürebiliyor mu?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'den kritik bir açıklama geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS), koronavirüs üzerinde yaptığı deneylere ait raporlar basına sızdı. Raporlara göre, yüksek sıcaklık ve güneş ışığı, yüzeylerde ya da mikrodamlacıklar içerisinde bulunan koronavirüsün hızlıca ölmesine neden oluyor. Söz konusu durumun yaz aylarının yaklaşmasıyla insanlarda umuda neden olurken; DHS yetkilileri bu raporlardaki deneylerin henüz tam olarak kanıtlanmadığını belirtti.

'HENÜZ BİLİMSEL OLARAK KANITLANMADI'

DHS yetkilisi, raporlarda elde edilen verilerin henüz kanıtlanmadığını vurgulayarak, "Departman COVID-19 ile mücadeleye kendisini adamış durumda ve Amerikan halkının sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğidir. Politika olarak, sızdırılmış olduğu iddia edilen belgeler hakkında yorum yapamaz. Henüz değerlendirmesi yapılmayan veya titiz bilimsel deneylere tabi olmayan bir belgeye dayanarak, spekülasyon yapmak, sonuç çıkarmak veya farkında olmadan halkı etkilemeye çalışmak sorumsuz olacaktır" ifadelerini kullandı.

SICAKLIĞIN VİRÜSE ETKİSİ VAR MI?

Koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı günden bugüne kadar çok sayıda bilim insanı, virüsün yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla etkisini kaybedeceğini belirtmişti. Bazı bilim insanları ise hava sıcaklığının virüse etki edip etmediğine ilişkin henüz 'bilimsel bir vurgu' olmadığını ileri sürdü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Prof. Ateş Kara: Vaka sayıları azalıyor demek için erken
18 Nisan 2020 17:08		 'Su'dan koronavirüs bulaşır mı?
18 Nisan 2020 16:37
Kayseri'de, plazma tedavisi 3 hastada olumlu sonuç verdi
18 Nisan 2020 15:56		 Virüse karşı cep telefonlarına streç film sarılmalı
18 Nisan 2020 15:16
Bilim Kurulu Üyesi'nden Ercüment Ovalı'ya tepki
17 Nisan 2020 15:29		 Trabzon'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan doktor taburcu edildi
17 Nisan 2020 12:52
Yerli kit ile 30 dakikada tespit
17 Nisan 2020 09:14		 Doç. Dr. Kutlubay: Vaka sayıları durağan bir seyre yöneldi
16 Nisan 2020 19:40
Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Sağlam'dan uyarılar
16 Nisan 2020 19:26		 Plazma tedavisi uygulanan korona hastasının testi negatife döndü
16 Nisan 2020 18:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:50 - KTÜ Rektörlüğünden sınav açıklaması17:44 - Uzmanından 'geleceğin eğitim sistemine adapte olun' önerisi17:40 - Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü17:36 - Ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkan sürücüye ceza17:31 - 'Terminatör böcekler' ormanları korumak için iş başında17:25 - Uludağ Üniversitesinde ara sınavlar iptal edildi17:21 - Koronavirüsü yenen 4 yaşındaki çocuk taburcu edildi17:17 - ABD araştırdı: Güneş ışığı koronavirüsü öldürebiliyor mu?17:14 - Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ateş püskürdü17:12 - ABD'de son 24 saatte 3 bin 800 hasta yaşamını yitirdi
17:08 - Prof. Ateş Kara: Vaka sayıları azalıyor demek için erken17:04 - 2 aylık ev kirasını ödeyemedi, kapının önüne konuldu17:00 - Devlet hastanesi, WhatsApp'tan poliklinik yapmaya başladı16:53 - İstanbul'da 'camilerin gerdanlığı' mahyalar asılıyor16:49 - DSÖ'nün Kovid-19 kronolojisi: Çelişkiler ve soru işaretleri16:45 - Vatandaş akın etmişti, belediye böyle bir çözüm buldu16:41 - Türkiye'den Kosova'ya sağlık malzemeleri hibesi16:37 - 'Su'dan koronavirüs bulaşır mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık uygulama yaptı, riskli bölgede olup olmadığını görebilirsiniz
Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış
21 maddelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle neler değişti?
Yedirdik, içirdik ücret de almadık diyen Vali, sağlık personelinden özür diledi
Jandarma tartışılan konvoy ile ilgili açıklama yaptı
Pazar günü bile telafi olabilir
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti
Sözleşmeli büro personelinin unvanları değiştirildi
Yoğun bakımda büyük düşüş
Gurbetçinin 'fişini' çektirmedik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 1
yeşil zeytin 2
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 1
corona virüs vaka sayısı 2
la casa de papel 1
Üçlü silahşörler 1
soğuk su 2
nostalji kuşağı 1
dornaz alfa 1
gram altın 2
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam