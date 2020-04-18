ABD araştırdı: Güneş ışığı koronavirüsü öldürebiliyor mu?
|18 Nisan 2020 17:17
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'den kritik bir açıklama geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS), koronavirüs üzerinde yaptığı deneylere ait raporlar basına sızdı. Raporlara göre, yüksek sıcaklık ve güneş ışığı, yüzeylerde ya da mikrodamlacıklar içerisinde bulunan koronavirüsün hızlıca ölmesine neden oluyor. Söz konusu durumun yaz aylarının yaklaşmasıyla insanlarda umuda neden olurken; DHS yetkilileri bu raporlardaki deneylerin henüz tam olarak kanıtlanmadığını belirtti.
'HENÜZ BİLİMSEL OLARAK KANITLANMADI'
DHS yetkilisi, raporlarda elde edilen verilerin henüz kanıtlanmadığını vurgulayarak, "Departman COVID-19 ile mücadeleye kendisini adamış durumda ve Amerikan halkının sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğidir. Politika olarak, sızdırılmış olduğu iddia edilen belgeler hakkında yorum yapamaz. Henüz değerlendirmesi yapılmayan veya titiz bilimsel deneylere tabi olmayan bir belgeye dayanarak, spekülasyon yapmak, sonuç çıkarmak veya farkında olmadan halkı etkilemeye çalışmak sorumsuz olacaktır" ifadelerini kullandı.
SICAKLIĞIN VİRÜSE ETKİSİ VAR MI?
Koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı günden bugüne kadar çok sayıda bilim insanı, virüsün yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla etkisini kaybedeceğini belirtmişti. Bazı bilim insanları ise hava sıcaklığının virüse etki edip etmediğine ilişkin henüz 'bilimsel bir vurgu' olmadığını ileri sürdü.
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