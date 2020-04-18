1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Terminatör böcekler' ormanları korumak için iş başında

Gaziantep Orman İsletme Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarında üretilen ve ağaçlara zarar veren çam kese böceklerinin doğal düşmanı olan 30 bin "terminatör böcek" doğaya salındı.
 18 Nisan 2020 17:31
Yazdır
'Terminatör böcekler' ormanları korumak için iş başında

Ormanlara verdiği zarar nedeniyle "alevsiz yangın" olarak nitelendirilen çam kese böceklerinin doğal düşmanı olan ve laboratuvar ortamında yetiştirilen 30 bin "terminatör böcek" (calosoma sycophanta), Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında doğaya bırakıldı.

Bölge müdürlüğüne bağlı Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda büyük bir titizlikle üretilen ve ormanların bekçiliğini yapan böcekler hem ormanları koruyor hem de doğal dengenin kısa sürede sağlanmasına yardımcı oluyor.

Böceklerin üretilme ve doğaya bırakılma süreciyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, konusunda uzman personelin laboratuvar ortamında ilk olarak terminatör böceklerden yumurta aldığını söyledi.

Böceklerin yumurtadan yaklaşık 6-10 günde çıktığını ve 20 günde larva olarak 4 santimetreye kadar büyüdüğünü ifade eden Koç, "Bu aşamada doğaya salınmak üzere hazır hale geliyorlar. Beraberinde beslenme amacıyla çam kese böceğiyle toprağa gömülen bu larvalar, bir yıl sonra ergin böcek olarak doğada koruma vazifesine başlıyor." dedi.

Koç, ürettikleri böceğin doğaya zararı olmadığını vurgulayarak, "Bu çam kese dediğimiz tırtıllar özellikle kızıl çam ağaç türünün öz suyunu emerek, yapraklarını yiyerek zayıflamasına neden oluyor. Bu da doğada kızıl çam ağacının gelişimini azaltıyor. Bu ürettiğimiz böcek kesinlikle ağacı kurutmuyor. Doğada tabi bu böceklerden var ama yeteri kadar değil." ifadesini kullandı.

Doğal denge süresini 20 yıldan 5 yıla indiriyor

Doğal dengenin korunması için hiçbir kimyasal ilaç kullanmadıklarını bunun yerine doğal bir savaş verdiklerine dikkati çeken Koç, şöyle konuştu:

"Böcek haline geldiği zaman bunlar gidip tırtırların yuvasına konuyor ve onları yemeye başlıyor. Bunun sonucunda ağaçlarımıza zarar veren tırtırların nüfusu azalmış oluyor. Bu şekilde ağaçlarımızın zayıflamasını engellemiş oluyoruz. Ekonomiye de büyük katkıda bulunuyoruz. Doğanın kendini dengeleme ihtimali var ama kendini 20 yılda dengeleyecek ise biz bunu böcekler sayesinde 5 yılda yapıyoruz. Yani kısa zamanda dengeyi yakalamış oluyoruz. Tabi bunun yanında ağaçlarımızın zayıflamasını, çap açısının düşmemesini sağlıyor ve büyümesi için imkan yaratmış oluyoruz."

Yaklaşık 210 bin böcek üretildi

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya da söz konusu laboratuvarın 2013'ten beri Dülükbaba Tabiat Parkı'nda hizmet verdiğini söyledi.

Doğaya doğal yolla hizmet ettiklerini aktaran Kaya, "Yılda ortalama 30 bin böcek üretimi yapıyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 210 bin böcek üretip doğaya bıraktık. Tabi bu böcekleri mart-nisan gibi çam ağaçlarının dibine bırakıyoruz. Üretilen bu böcekler Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Kilis illerinde kullanılıyor." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkan sürücüye ceza
18 Nisan 2020 17:36		 'Ekmek almaya çıktım' dedi, evi 1 km uzakta çıktı. Para cezası uygulandı
18 Nisan 2020 16:18
Oyun konsollarına ek vergi getirildi
18 Nisan 2020 16:03		 Aziz Sancar Araştırma Merkezi, 'tanı merkezi' oldu
18 Nisan 2020 15:52
29 kişide koronavirüs çıktı, merkez karantinaya alındı
18 Nisan 2020 15:37		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
18 Nisan 2020 15:34
YÖK Başkanı, tıp fakültesi dekanlarıyla süreci görüştü
18 Nisan 2020 15:29		 THY, Almanya'daki Türkler için özel sefer yapacak
18 Nisan 2020 15:25
'Galata Kulesi müze kule haline getirilecek'
18 Nisan 2020 15:08		 Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 teşhis ve tedavi süreçleri görüntülendi
18 Nisan 2020 14:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:50 - KTÜ Rektörlüğünden sınav açıklaması17:44 - Uzmanından 'geleceğin eğitim sistemine adapte olun' önerisi17:40 - Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü17:36 - Ekmek alma bahanesiyle sokağa çıkan sürücüye ceza17:31 - 'Terminatör böcekler' ormanları korumak için iş başında17:25 - Uludağ Üniversitesinde ara sınavlar iptal edildi17:21 - Koronavirüsü yenen 4 yaşındaki çocuk taburcu edildi17:17 - ABD araştırdı: Güneş ışığı koronavirüsü öldürebiliyor mu?17:14 - Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ateş püskürdü17:12 - ABD'de son 24 saatte 3 bin 800 hasta yaşamını yitirdi
17:08 - Prof. Ateş Kara: Vaka sayıları azalıyor demek için erken17:04 - 2 aylık ev kirasını ödeyemedi, kapının önüne konuldu17:00 - Devlet hastanesi, WhatsApp'tan poliklinik yapmaya başladı16:53 - İstanbul'da 'camilerin gerdanlığı' mahyalar asılıyor16:49 - DSÖ'nün Kovid-19 kronolojisi: Çelişkiler ve soru işaretleri16:45 - Vatandaş akın etmişti, belediye böyle bir çözüm buldu16:41 - Türkiye'den Kosova'ya sağlık malzemeleri hibesi16:37 - 'Su'dan koronavirüs bulaşır mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık uygulama yaptı, riskli bölgede olup olmadığını görebilirsiniz
Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış
21 maddelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle neler değişti?
Yedirdik, içirdik ücret de almadık diyen Vali, sağlık personelinden özür diledi
Jandarma tartışılan konvoy ile ilgili açıklama yaptı
Pazar günü bile telafi olabilir
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti
Sözleşmeli büro personelinin unvanları değiştirildi
Yoğun bakımda büyük düşüş
Gurbetçinin 'fişini' çektirmedik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
komutanların efsane sözleri 2
ücretsiz izne gönderilenler için devlet desteği 1
la casa de papel 1
2020 yaz tatilinde eğitim verilecek olması 2
yeşil zeytin 2
işçi çıkarmaya 3 ay yasak 2
Üçlü silahşörler 1
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 1
sözlükte tek başına olmak 1
şu an çalan şarkı 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam