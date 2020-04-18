KTÜ Rektörlüğünden sınav açıklaması
|18 Nisan 2020 17:50
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Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK), eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı yürütülebilmesi için bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere derslerin uzaktan eğitim sistemiyle yürütülmesi kararının alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, KTÜ'de uzaktan eğitim sürecinde sınavlar ve değerlendirme süreçleri konusunda izlenecek yola ilişkin, şu bilgiler yer aldı:
"Üniversitemiz bu dönemde tüm sınavların yüz yüze yapılması prensibini benimsemiş olmakla birlikte, salgın sürecini bir süre daha takip ederek mayıs ayının ilk yarısında sınavların hangi yöntemle yapılacağı konusunda nihai kararı verecektir.
Verilecek karara göre akademik takvim güncellenerek duyurulacaktır."
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