1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KTÜ Rektörlüğünden sınav açıklaması

Karadeniz Teknik Üniversitesinde sınavların hangi yöntemle yapılacağı konusundaki nihai kararın salgın süreci izlenerek mayıs ayının ilk yarısında verileceği bildirildi.
 18 Nisan 2020 17:50
Yazdır
KTÜ Rektörlüğünden sınav açıklaması

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK), eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı yürütülebilmesi için bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere derslerin uzaktan eğitim sistemiyle yürütülmesi kararının alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, KTÜ'de uzaktan eğitim sürecinde sınavlar ve değerlendirme süreçleri konusunda izlenecek yola ilişkin, şu bilgiler yer aldı:

"Üniversitemiz bu dönemde tüm sınavların yüz yüze yapılması prensibini benimsemiş olmakla birlikte, salgın sürecini bir süre daha takip ederek mayıs ayının ilk yarısında sınavların hangi yöntemle yapılacağı konusunda nihai kararı verecektir.

Verilecek karara göre akademik takvim güncellenerek duyurulacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrencileri online eğitimle derslerinden geri kalmıyor
18 Nisan 2020 18:31		 Uzmanından 'geleceğin eğitim sistemine adapte olun' önerisi
18 Nisan 2020 17:44
Uludağ Üniversitesinde ara sınavlar iptal edildi
18 Nisan 2020 17:25		 İzmir'de ortaokul öğrencisi uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu
17 Nisan 2020 11:16
YÖK Başkanı, rektörlerle koronavirüs sürecini konuştu
13 Nisan 2020 21:17		 YDU derslerini çevrimiçi kitlelerin erişimine ücretsiz açtı
12 Nisan 2020 15:04
Öğretmen ve veliler 'online veli toplantısı'nda buluştu
09 Nisan 2020 22:37		 Rektör, koronavirüsü izole eden profesörü tebrik etti
07 Nisan 2020 21:52
YÖK Başkanı: Öğrencilere eğitimde eş zamanlı farklı seçenekler sunuyoruz
05 Nisan 2020 15:44		 Açıköğretim öğrencileri evlerinde sosyalleşiyor
04 Nisan 2020 16:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:06 - Ünlü teknoloji uzmanı da koronavirüse yakalandı19:02 - İtalya'da son 24 saatte 482 hasta hayatını kaybetti19:00 - Koronavirüsü yenen 2 sağlık çalışanı plazma bağışçısı oldu18:54 - 31 ildeki giriş çıkış yasağı 15 gün daha uzatıldı18:51 - İl Sağlık Müdürlüğünden sahra hastanesine iddiasına açıklama18:46 - Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor18:41 - 14 yaşındaki Fatih koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı18:36 - Kanser hastalarına C vitamini uyarısı18:31 - Öğrencileri online eğitimle derslerinden geri kalmıyor18:26 - Alimler Birliği: Kovid-19 salgını, oruç tutmaya engel değil
18:21 - Karantinanın 12'nci gününde evden çıktı, yakalandı18:16 - İlçe Milli Eğitim Müdürü yakalandığı koronavirüsü yendi18:11 - Tarihi caminin haziresinde define kazısına soruşturma18:06 - Devlet büyüklerine hakaret eden şüpheli tutuklandı18:01 - İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor17:56 - MSB karargahında koridorlara uyarı etiketleri yapıştırıldı17:50 - KTÜ Rektörlüğünden sınav açıklaması17:44 - Uzmanından 'geleceğin eğitim sistemine adapte olun' önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık uygulama yaptı, riskli bölgede olup olmadığını görebilirsiniz
Yedirdik, içirdik ücret de almadık diyen Vali, sağlık personelinden özür diledi
Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış
21 maddelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle neler değişti?
31 ildeki giriş çıkış yasağı 15 gün daha uzatıldı
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ateş püskürdü
Jandarma tartışılan konvoy ile ilgili açıklama yaptı
Pazar günü bile telafi olabilir
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti
Sözleşmeli büro personelinin unvanları değiştirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte tek başına olmak 1
kuaför 1
defacto'nun üreticilere 900 milyon tl destek vermesi 1
dornaz alfa 1
2020 yaz tatilinde eğitim verilecek olması 2
gram altın 2
işçi çıkarmaya 3 ay yasak 2
zavadak dayı 1
la casa de papel 1
Rize'de bir vatandaşın soylu icin intihara kalkışması 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam