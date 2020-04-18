1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlet büyüklerine hakaret eden şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, sosyal medya üzerinden, dini ve tarihi değerler ile devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
 18 Nisan 2020 18:06
Yazdır
Devlet büyüklerine hakaret eden şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, sosyal medya üzerinden, dini ve tarihi değerler ile devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs 2019'da Sultan Abdülhamit Türbesi'nde dini ve tarihi değerlere hakaret içerikli video çekerek paylaşan Şaban G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Üsküdar'da bir evde ikamet ettiği belirlenen şüpheliyi gözaltına almak için harekete geçen ekipler, evden çıktığı sırada Şaban G.'yi ve beraberindeki İrfan T.'yi gözaltına aldı.

İncelenmek üzere şüphelilerin cep telefonu ve bilgisayar gibi dijital malzemelerine el konuldu.

Yapılan incelemelerde, iki zanlının da sosyal medya hesapları üzerinden dini ve tarihi değerler ile Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şaban G. tutuklanırken İrfan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnfaz yasası üç suçta cezaları artırdı
17 Nisan 2020 11:16		 Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı
16 Nisan 2020 19:16
Erol Evcil tahliye edildi
16 Nisan 2020 18:26		 Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu'nun tahliye talepleri reddedildi
16 Nisan 2020 18:15
Doktora cinsel saldırıya 8 yıl hapis
16 Nisan 2020 10:35		 Eskişehir'de 3 kişiyi, 63 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı
15 Nisan 2020 19:44
Tutuklandı, İmamoğlu'na yine tepki gösterdi
15 Nisan 2020 19:23		 Bakkala işlem yapan polisi yaralayan iki kişi tutuklandı
12 Nisan 2020 22:51
İstanbul'da polise mukavemet eden 4 şüpheli tutuklandı
12 Nisan 2020 20:37		 Atatürk, Mevlana, Şems-i Tebrizi'ye hakaret eden kişi tutuklandı
11 Nisan 2020 20:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:06 - Ünlü teknoloji uzmanı da koronavirüse yakalandı19:02 - İtalya'da son 24 saatte 482 hasta hayatını kaybetti19:00 - Koronavirüsü yenen 2 sağlık çalışanı plazma bağışçısı oldu18:54 - 31 ildeki giriş çıkış yasağı 15 gün daha uzatıldı18:51 - İl Sağlık Müdürlüğünden sahra hastanesine iddiasına açıklama18:46 - Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor18:41 - 14 yaşındaki Fatih koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı18:36 - Kanser hastalarına C vitamini uyarısı18:31 - Öğrencileri online eğitimle derslerinden geri kalmıyor18:26 - Alimler Birliği: Kovid-19 salgını, oruç tutmaya engel değil
18:21 - Karantinanın 12'nci gününde evden çıktı, yakalandı18:16 - İlçe Milli Eğitim Müdürü yakalandığı koronavirüsü yendi18:11 - Tarihi caminin haziresinde define kazısına soruşturma18:06 - Devlet büyüklerine hakaret eden şüpheli tutuklandı18:01 - İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor17:56 - MSB karargahında koridorlara uyarı etiketleri yapıştırıldı17:50 - KTÜ Rektörlüğünden sınav açıklaması17:44 - Uzmanından 'geleceğin eğitim sistemine adapte olun' önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık uygulama yaptı, riskli bölgede olup olmadığını görebilirsiniz
Yedirdik, içirdik ücret de almadık diyen Vali, sağlık personelinden özür diledi
Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış
21 maddelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle neler değişti?
31 ildeki giriş çıkış yasağı 15 gün daha uzatıldı
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ateş püskürdü
Jandarma tartışılan konvoy ile ilgili açıklama yaptı
Pazar günü bile telafi olabilir
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti
Sözleşmeli büro personelinin unvanları değiştirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mem.net sözlük cafe 5
2020 yaz tatilinde eğitim verilecek olması 2
dornaz alfa 1
sözlükte tek başına olmak 1
defacto'nun üreticilere 900 milyon tl destek vermesi 1
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 1
kuaför 1
corona virüs vaka sayısı 2
şu an çalan şarkı 1
18,00'den sonrapide yapılmasının yasaklanması 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam