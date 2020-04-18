Devlet büyüklerine hakaret eden şüpheli tutuklandı
|18 Nisan 2020 18:06
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İstanbul'da, sosyal medya üzerinden, dini ve tarihi değerler ile devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs 2019'da Sultan Abdülhamit Türbesi'nde dini ve tarihi değerlere hakaret içerikli video çekerek paylaşan Şaban G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Üsküdar'da bir evde ikamet ettiği belirlenen şüpheliyi gözaltına almak için harekete geçen ekipler, evden çıktığı sırada Şaban G.'yi ve beraberindeki İrfan T.'yi gözaltına aldı.
İncelenmek üzere şüphelilerin cep telefonu ve bilgisayar gibi dijital malzemelerine el konuldu.
Yapılan incelemelerde, iki zanlının da sosyal medya hesapları üzerinden dini ve tarihi değerler ile Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettikleri tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şaban G. tutuklanırken İrfan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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