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Karantinanın 12'nci gününde evden çıktı, yakalandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, koronavirüs şüphesiyle alındığı 14 günlük karantinanın 12'nci gününde evinden çıkan M.Ö.K. (33) polis tarafından yakalandı.
|18 Nisan 2020 18:21
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, koronavirüs şüphesiyle alındığı 14 günlük karantinanın 12'nci gününde evinden çıkan M.Ö.K. (33) polis tarafından yakalandı.
Bayramiç ilçesine bağlı Yaylacık Köyü'nde yaşayan M.Ö.K., koronavirüs şüphesiyle evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı. Ancak M.Ö.K. karantinanın 12'nci gününde evinden çıkıp, aracıyla ilçe merkezine geldi. İhbar üzerine harekete geçen polis, M.Ö.K.'nin aracını ilçe merkezindeki 15 Temmuz Parkı önünde durdurdu.
İhtiyaçlarını karşılamak için ilçe merkezine geldiğini söyleyen M.Ö.K., götürüldüğü karakolda hakkında idari ve adli işlem yapılarak, evine götürüldü.
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