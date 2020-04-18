14 yaşındaki Fatih koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı
|18 Nisan 2020 18:41
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Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Erol- Tuba Özden çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü olan Fatih Emir Balcı, 15 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Niksar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan çocuk, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Fatih Emir Balcı, hastanede gördüğü 15 günlük tedavinin ardından bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.
'KARIN AĞRISI VE ATEŞ ŞİKAYETİ İLE GİTTİM'
Taburcu olduktan sonra Niksar'daki evinde istirahat eden Fatih Emir Balcı, "Hastaneye baş ağrısı, karın ağrısı ve ateş şikayeti ile gittim. Sonra test yaptılar, pozitif çıktı. Sonra yatışımı yaptılar. Niksar'daki hastanede bir gün yattık. Daha sonra ikinci gün Tokat'a gittik. Orada da 14 günü tamamladık. Hemşireler çok iyi davrandı bize, sağlığımızı iyi korudular. Hastalığı ise gezerken kaptım galiba. Hastanedeki günlerimde ilk günlerde öksürmekten uyuyamıyordum. Daha sonraları rahat uyumaya başladım. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum. Kimse evlerinden dışarıya çıkmasın, sağlığı için" dedi.
'ÇOK ZOR BİR SÜREÇ YAŞADIK'
Fatih'in üvey babası Erol Özden ise hastalığın öksürükle başladığını belirterek, "Niksar Devler Hastanesi'ne götürdük. Orada yapılan testinin pozitif olduğunu söylediler. Tabi o anda bir panik olduk. Bu Niksar'da duyuldu. Çok zor bir süreç yaşadık. Bütün herkes bizden uzak durmaya başladı. Yanımıza yanaşmadılar. 'Ölmüş, çok kötü durumdaymış, ölecekmiş' diye sıkıntılı bir dönem yaşadık. Daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Orada 14 gün kaldı. Sağlığının çok iyi olduğunu söyledi doktorlar, taburcu olduk. Herkesten Allah razı olsun çok iyi baktılar" diye konuştu.
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