1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

14 yaşındaki Fatih koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı

Tokat'ta, yakalandığı koronavirüs nedeniyle 15 gün tedavi altında tutulan Fatih Emir Balcı (14) taburcu edildi.
 18 Nisan 2020 18:41
Yazdır
14 yaşındaki Fatih koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Erol- Tuba Özden çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü olan Fatih Emir Balcı, 15 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Niksar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan çocuk, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Fatih Emir Balcı, hastanede gördüğü 15 günlük tedavinin ardından bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

'KARIN AĞRISI VE ATEŞ ŞİKAYETİ İLE GİTTİM'

Taburcu olduktan sonra Niksar'daki evinde istirahat eden Fatih Emir Balcı, "Hastaneye baş ağrısı, karın ağrısı ve ateş şikayeti ile gittim. Sonra test yaptılar, pozitif çıktı. Sonra yatışımı yaptılar. Niksar'daki hastanede bir gün yattık. Daha sonra ikinci gün Tokat'a gittik. Orada da 14 günü tamamladık. Hemşireler çok iyi davrandı bize, sağlığımızı iyi korudular. Hastalığı ise gezerken kaptım galiba. Hastanedeki günlerimde ilk günlerde öksürmekten uyuyamıyordum. Daha sonraları rahat uyumaya başladım. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum. Kimse evlerinden dışarıya çıkmasın, sağlığı için" dedi.

'ÇOK ZOR BİR SÜREÇ YAŞADIK'

Fatih'in üvey babası Erol Özden ise hastalığın öksürükle başladığını belirterek, "Niksar Devler Hastanesi'ne götürdük. Orada yapılan testinin pozitif olduğunu söylediler. Tabi o anda bir panik olduk. Bu Niksar'da duyuldu. Çok zor bir süreç yaşadık. Bütün herkes bizden uzak durmaya başladı. Yanımıza yanaşmadılar. 'Ölmüş, çok kötü durumdaymış, ölecekmiş' diye sıkıntılı bir dönem yaşadık. Daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Orada 14 gün kaldı. Sağlığının çok iyi olduğunu söyledi doktorlar, taburcu olduk. Herkesten Allah razı olsun çok iyi baktılar" diye konuştu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ünlü teknoloji uzmanı da koronavirüse yakalandı
18 Nisan 2020 19:06		 Alimler Birliği: Kovid-19 salgını, oruç tutmaya engel değil
18 Nisan 2020 18:26
Koronavirüsü yenen 4 yaşındaki çocuk taburcu edildi
18 Nisan 2020 17:21		 2 aylık ev kirasını ödeyemedi, kapının önüne konuldu
18 Nisan 2020 17:04
İstanbul'da 'camilerin gerdanlığı' mahyalar asılıyor
18 Nisan 2020 16:53		 Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına riayet ediliyor
18 Nisan 2020 16:11
Koronavirüsü yendi ama tat alamıyor, koku hissetmiyor
18 Nisan 2020 16:07		 Herkes evinde tarım işçileri soğan tarlasında
18 Nisan 2020 16:01
Kalp krizi gerçiren belediye meclis üyesi hayatını kaybetti
18 Nisan 2020 15:44		 Bolu'da koronavirüsü yenen yaşlı çift yaşadıklarını anlattı
18 Nisan 2020 15:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:06 - Ünlü teknoloji uzmanı da koronavirüse yakalandı19:02 - İtalya'da son 24 saatte 482 hasta hayatını kaybetti19:00 - Koronavirüsü yenen 2 sağlık çalışanı plazma bağışçısı oldu18:54 - 31 ildeki giriş çıkış yasağı 15 gün daha uzatıldı18:51 - İl Sağlık Müdürlüğünden sahra hastanesine iddiasına açıklama18:46 - Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor18:41 - 14 yaşındaki Fatih koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı18:36 - Kanser hastalarına C vitamini uyarısı18:31 - Öğrencileri online eğitimle derslerinden geri kalmıyor18:26 - Alimler Birliği: Kovid-19 salgını, oruç tutmaya engel değil
18:21 - Karantinanın 12'nci gününde evden çıktı, yakalandı18:16 - İlçe Milli Eğitim Müdürü yakalandığı koronavirüsü yendi18:11 - Tarihi caminin haziresinde define kazısına soruşturma18:06 - Devlet büyüklerine hakaret eden şüpheli tutuklandı18:01 - İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor17:56 - MSB karargahında koridorlara uyarı etiketleri yapıştırıldı17:50 - KTÜ Rektörlüğünden sınav açıklaması17:44 - Uzmanından 'geleceğin eğitim sistemine adapte olun' önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık uygulama yaptı, riskli bölgede olup olmadığını görebilirsiniz
Yedirdik, içirdik ücret de almadık diyen Vali, sağlık personelinden özür diledi
Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış
21 maddelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle neler değişti?
31 ildeki giriş çıkış yasağı 15 gün daha uzatıldı
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ateş püskürdü
Jandarma tartışılan konvoy ile ilgili açıklama yaptı
Pazar günü bile telafi olabilir
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti
Sözleşmeli büro personelinin unvanları değiştirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte tek başına olmak 1
gram altın 2
Üçlü silahşörler 1
la casa de papel 1
gamze pala 1
kuaför 1
komutanların efsane sözleri 2
defacto'nun üreticilere 900 milyon tl destek vermesi 1
mem.net sözlük cafe 5
luppo 2
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam