İdari izinlere ilişkin olarak, Memurlar.net'te yayımlanan 13 görüş yazısı

İdari izin hakkında her şey

Bilindiği gibi mevzuatımızda idari izin adı altında düzenlenmiş ve çerçevesi çizilmiş bir izin hakkı bulunmamaktadır. Geçmişte Başbakanlık Genelgeleri ile Cumhuriyet, Ramazan ve Kurban Bayramı Tatili gibi belirli dönemlerde hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması kaydıyla, bir veya iki gün süreyle kamu kurum ve kuruluşundaki bütün çalışanlar idari izinli sayılmıştır.

Yaşadığımız süreçte ise geçmişteki idari izin uygulamalarından kapsam ve süre yönüyle farklı olarak 16 Mart 2020 tarihinden bu yana, -ne zaman biteceği de belirsiz olan- uzun bir zaman dilimini kapsayacak şekilde idari izin uygulamasına gidilmiştir.

İdari izin uygulaması hem kamu idareleri hem de kamu personeli bakımından pek çok uygulama sorununu da beraberinde getirmiştir.

Aşağıda sitemiz soru/cevap bölümüne gelen soruları ve bu sorulara verilen cevapları bir arada görebilmeniz amacıyla sizler için derledik. Cevap için ilgili soru üzerine tıklamanız yeterli.

Genelgeye göre 12 gün idari izin kullanamayacak yöneticiler kimlerdir?

Süt izni kullananlar ile kronik hastalığı olanlar, 12 günlük izinden yararlanabilecek mi?

12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?

İdari izin kullanan memurlar il dışına çıkabilir mi?

İdari izin kullanımı hamile memurların analık iznini etkiler mi?

Küçük çocuğuna bakmak durumunda kalacak olan babalar için idari izin düşünülmeli!

Engelli personelin idari izinleri uzadı mı?

Engelli statüsünde olmayan ancak % 40 üzeri engellilik raporu olanlar idari izin kullanabilir mi?

Yakını koronavirüse yakalanan kamu çalışanı idari izin kullanabilir mi?

11 yaşında ağır engelli çocuğu olan anneye idari izin verilir mi?

Geçici görevlendirilen personele idari izinli olduğu süre için harcırah ödenebilir mi?

İdari izin hakkımdan feragat edebilir miyim?

İdari izin kullananlar mesaiye çağrılabilir mi?