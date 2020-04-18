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Koronavirüsü yenen 2 sağlık çalışanı plazma bağışçısı oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan asistan doktor Ünsal Bağın ile tıbbi sekreter Özlem İslamoğlu, hastaların tedavisinde kullanılması için Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne immün plazma bağışladı.
 18 Nisan 2020 19:00
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Koronavirüsü yenen 2 sağlık çalışanı plazma bağışçısı oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan asistan doktor Ünsal Bağın ile tıbbi sekreter Özlem İslamoğlu, hastaların tedavisinde kullanılması için Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne immün plazma bağışladı.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan doktor olarak çalışan 29 yaşındaki Bağın ile tıbbi sekreterlik yapan 28 yaşındaki İslamoğlu'nun, bazı belirtiler üzerine hastanede yaptırdıkları Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Hastanede tedavi gören Bağın ve İslamoğlu, bir süre önce sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.

Kovid-19 hastalarının tedavisine katkıda bulunmak için immün plazma bağışında bulunmaya karar veren Ünsal Bağın ve Özlem İslamoğlu, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi görevlilerince Rize'den Trabzon'a getirildi.

Bağın ve İslamoğlu, Ortahisar ilçesindeki Atatürk Alanı'nda konuşlanan İmmün Plazma Bağış Aracı'nın önünde, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran ve ekibince karşılandı.

Gerekli işlemlerin ardından sağlıkçılar, immün plazma bağışında bulundu.

- "İnşallah başka hayatların kurtarılması için yardımcı olacağım"

Ünsal Bağın, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce gribal şikayetleri ve boğaz ağrısının artması nedeniyle Kovid-19 testi yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığı söyledi.

Hastanede yatarak tedavi gördüğünü dile getiren Bağın, "Tedavinin ardından testlerim negatif çıktı. Kızılaydan beni aradılar ve inşallah başka hayatların kurtarılması için yardımcı olacağım." ifadesini kullandı.

Ünsal Bağın, ülke ve dünya olarak zorlu bir süreçten geçildiğine de dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Burada da en önde savaşanlar sağlıkçılar. Çalışma şartlarımız bu süreçte ağır olmasına rağmen işimizi severek yapıyoruz. Ekstra hastalığı geçirerek, bağışçı olarak da bu şekilde hayat kurtarmaya yardımcı oluyoruz. Bu bizim için gurur verici bir olay. Mutluyum." dedi.

- "Bölgemizde 5 ilimize hizmet veriyoruz"

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran da immün plazmanın ümit verici bir tedavi biçimi olduğunu vurguladı.

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi'nin de Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane olmak üzere 5 ile hizmet verdiğini belirten Baran, "Buralarda ihtiyaç duyan tüm hastaların immün plazmaları bölgemizce karşılanacak." diye konuştu.

Dila Baran, sağlık personelinin salgınla en çok mücadele eden ve mesleği nedeniyle en fazla etkilenen grupta yer aldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Hastanelerde hizmet vermek zorundayız ama aynı zamanda iyileştikten sonra da immün plazmalarla insanlara ümit olmaya çalışan bir sağlık ordumuz var. O nedenle bizim için de heyecan verici bir gün. Bundan sonra da çok sayıda sağlık personeli arkadaşımız immün plazma için bağışçı olacak. Telefon görüşmelerimizde hiç olumsuz yanıt almıyoruz. Herkes çok hevesli ve vermek taraftarı. Kimsenin korkusu ve endişesi yok."
Anadolu Ajansı
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