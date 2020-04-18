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İtalya'da son 24 saatte 482 hasta hayatını kaybetti

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi.
 18 Nisan 2020 19:02
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İtalya'da son 24 saatte 482 hasta hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi.
Anadolu Ajansı
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