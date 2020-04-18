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İstanbul'a giriş çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:- "İstanbul il sınırlarında kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş/çıkışların durdurulması,18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 gün uzatılmıştır"
 18 Nisan 2020 19:44
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İstanbul'a giriş çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışların durdurulması kararının 15 gün daha uzatıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul il sınırlarında kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların durdurulması,18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 gün uzatılmıştır. Daha önce belirlenen istisnalar bu süre için de geçerlidir."

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Anadolu Ajansı
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