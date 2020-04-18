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Valiliğin 'ekmek dağımını engellediği' iddiasına açıklama

Mersin Valiliği, kentte ücretsiz ekmek dağıtımına yönelik bir engellemenin olmadığını bildirildi.
 18 Nisan 2020 19:48
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Valiliğin 'ekmek dağımını engellediği' iddiasına açıklama

Mersin Valiliği, kentte ücretsiz ekmek dağıtımına yönelik bir engellemenin olmadığını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya üzerinden "İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımı yasaklanmıştır" şeklinde bilgilendirme yaptığı belirtildi.

Kentte başta ekmek dağıtımı olmak üzere vatandaşların tüm ihtiyaçlarının, valilik, kaymakamlıklar, yerel yönetimler, fırıncılar odası ve muhtarların katıldığı toplantıda alınan kararla organize edildiği, bu çerçevede Büyükşehir Belediyesinin de bilgilendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaymakamlarımız başkanlığındaki koordinasyon toplantılarına Büyükşehir Halk Ekmek'ten ilgililer katılmış, ekmek dağıtımı konusunda ayrı ve özel bir talepleri olmamıştır. Büyükşehir Belediyesinin ilgili genel sekreteri, vali yardımcımızı arayarak konuyu sormuş vali yardımcımız da kendilerine ücretsiz ekmek dağıtımının Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla yapılabileceğini ifade etmiştir. Bu anlamda bir engelleme olmayıp ilimizde birlik ve beraberlik içinde dağıtımlar gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda üzüntümüz şudur ki her meseleyi siyasallaştırmak ve bir siyasi çıkar elde etmek bugünün tavrı olmamalıdır. "
Anadolu Ajansı
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