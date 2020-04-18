Kanada, ABD ile olan sınırını 30 gün kapatma kararı aldı
|18 Nisan 2020 19:56
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın korona virüs salgını nedeni ile kapattığı ABD sınırının zorunlu seyahatler haricinde 30 gün daha kapalı kalacağını açıkladı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının merkez üssü olan ABD'de korona bilançosu artmaya devam ederken, Kanada, ABD ile olan sınırının 30 gün daha kapalı kalacağını açıkladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bugün yaptığı açıklamada ABD ile olan sınırın zorunlu seyahatler haricinde 30 gün daha kapalı kalacağını bildirirken, iki tarafında bu kararı onayladığını ifade etti. Başbakan, sınırın kapalı tutulmasının nedeni olarak sınırın iki tarafında da yaşayan insanları korona virüs salgınına karşı korumak olduğunu vurguladı. Kanada-ABD sınırında alınan kapatılma kararının gelecek hafta sona ermesi bekleniyordu fakat ABD'de korona vakalarının hızlı bir şekilde artması iki tarafı da bu önlemin uzatılması kararını aldırdı. Kanada-ABD sınırından günlük yaklaşık 200 bin kişi geçiş yaparken, Kanada, ihracatının yüzde 75'ini, ABD ise ihracatının yüzde 18'ini bu sınırda gerçekleştiriyordu.
Kanada'da toplam korona virüs vaka sayısı 32 bin 412'ye, hayatını kaybedenler ise bin 346'ya ulaştı.
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