Gezici otobüsle düzenlenen moral konserleri sürüyor

Nevşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Evde kal" çağrısına uyan kent sakinlerine moral amacıyla gezici otobüsle düzenlenen konserler devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, üstü açık otobüsle gezen Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Topluluğu, Emek, Cevher Dudayev, Yeni ve Sümer mahallelerinde konser verdi. Otobüsün direksiyonuna geçen Belediye Başkanı Rasim Arı, bazı alanlarda aracı park ederek maske dağıttı.

Müziğin sesini duyarak evlerinin pencere ve balkonlarına çıkanlar, türkü ve şarkılara alkışlarıyla eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Arı, Kovid-19'la mücadele sürecinde kentin çeşitli noktalarında dezenfeksiyon çalışmasına aralıksız devam edildiğini, konser etkinliği ile de halkın moralini yüksek tutmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Salgınla mücadele sürecinde belediye olarak başarılı çalışmalar yaptıklarını aktaran Arı, "Kamu binalarından özel halk otobüslerine, cadde ve sokaklardan duraklara dezenfekte edilmedik hiçbir yer bırakmıyoruz. Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Bizler de yerel yönetimler olarak halkımızın huzur ve güvenliği için görevdeyiz. İçinde bulunduğumuz bu zor günleri hep birlikte atlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Gezici konser etkinliğinin yarın da Esentepe ve Güzelyurt mahallelerinde devam edeceği kaydedildi.