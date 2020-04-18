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Polis memuru çiftçiyi yalnız bırakmadı, tarlasını sürdü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir polis memuru tarlada traktörü ile toprağı süren çiftçiye yardım etti.
 18 Nisan 2020 20:13
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Polis memuru çiftçiyi yalnız bırakmadı, tarlasını sürdü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir polis memuru tarlada traktörü ile toprağı süren çiftçiye yardım etti.

Tavşanlı Bölge Trafik İstasyonunda görevli polis memuru Habip Şahin, öğle arası uygulama alanına gittiği esnada Şahmelek köyünden çiftçi bir vatandaşın tek başına tarlayı sürdüğünü gördü.

Bunun üzerine polis memuru, çiftçinin tarlasını sürmesine yardımcı oldu. Çiftçinin tarlasına yulaf ektiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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