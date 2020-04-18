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Bakan Kurum'dan 'Sıfır Atık' projesine ilişkin açıklama

Bakan Kurum, "Koronavirüsle mücadelemizde bir kez daha gördük ki; ülkemizi ve dünyamızı çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korumak; tüm projelerimizi çevre dostu ve sıfır atığa uyumlu olarak yapmak zorundayız" dedi.
 18 Nisan 2020 20:23
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Bakan Kurum'dan 'Sıfır Atık' projesine ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız 'Sıfır Atık' projemizi yerel yönetimlerimizle birlikte daha etkin şekilde yürütmek için yerel yönetimlerimize, iklim değişikliği ve sıfır atık daire ve şube müdürlükleri kurulması talimatını verdik." açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum'un Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

Koronavirüsle mücadelemizde bir kez daha gördük ki; ülkemizi ve dünyamızı çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korumak; tüm projelerimizi çevre dostu ve sıfır atığa uyumlu olarak yapmak zorundayız.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız 'Sıfır Atık' projemizi yerel yönetimlerimizle birlikte daha etkin şekilde yürütmek için yerel yönetimlerimize, iklim değişikliği ve sıfır atık daire ve şube müdürlükleri kurulması talimatını verdik.

Bu adımla büyükşehirlerimizde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlıkları, il ve ilçe belediyelerimizde Şube Müdürlükleri kurulacak. Böylece yerel yönetimlerin karar alma süreçleri hızlanacak, çevreye dair tüm projeler Sıfır Atık çatısı altında daha verimli hale gelecek

Sıfır Atık sistemlerinin kurulması ve iklim değişikliği ile mücadele noktasında yerel yönetimlerimizin her zaman destekçisiyiz. Sıfır Atık gönüllüsü milyonlarca vatandaşımızın desteklediği bu büyük tasarruf ve çevre hareketiyle çocuklarımıza daha temiz bir gelecek bırakacağız.
Memurlar.Net
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