İngiltere'nin Çin'den aldığı testlerinin işe yaramadığı iddiası
|18 Nisan 2020 20:28
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Daily Mail gazetesinin haberine göre, kişinin virüsü kaptıktan sonra bağışıklık geliştirip geliştirmediğini gösteren testlerde istenilen sonuç elde edilemedi. İki Çin firmasından alınan testlerin yapılan denemelerde doğru sonuç vermediği belirlendi. Bunun üzerine yetkililer, ödenen 16 milyon sterlinin iadesi için çalışma başlattı.
Öte yandan İngiltere'nin güvenilir ve hızlı sonuç veren antikor testi üretme çalışmaları ise hala sonuçlanmadı.
Başbakan Boris Johnson, 19 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında antikor testlerinin ekonomik ve sosyal açıdan oyunun kurallarını değiştireceğini söylemişti. Johnson, 24 Mart'taki açıklamasında da bu testlerin yakında satışa sunulacağını belirtmişti.
Kovid-19 için 2 tür test yapılıyor. Bunlardan antijen testi, kişide virüs olup olmadığını, antikor testi de bağışıklık sistemi tarafından ilgili virüse karşı oluşturulan proteinlerin bulunup bulunmadığını gösteriyor. Antikor denen bu proteinlerin varlığı, kişinin hastalığı atlattığı anlamına geliyor.
İNGİLİZ HALKI ÇİN'İN SORUMLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR
Araştırma şirketi Redfield & Wilton tarafından Daily Mail gazetesi için yapılan ankete göre, İngiltere halkının yüzde 56'sı salgının yayılmasından Çin'i sorumlu tuttu. Halkın yüzde 26'sı Çin'in salgından sorumlu olmadığını, yüzde 18'i de bu konuda emin olmadığını söyledi.
İngilizlerin yaklaşık yüzde 75'i virüsün çıktığı belirtilen Çin'in Vuhan kentindeki canlı hayvan pazarının kapatılmasını isterken yüzde 54'ü de salgına "Vuhan Virüsü" adı verilmesi fikrini desteklediğini açıkladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Kovid-19'un nasıl ortaya çıktığına ve salgının çok daha önce durdurulma ihtimali olup olmadığına dair zor soruları yanıtlaması gerekeceğini ifade etmişti.
İngiltere dış istihbarat servisi MI6'nın eski şefi John Sawers, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, Çin'in Kovid-19 salgını konusunda dünyadan başlangıçta bilgi gizlediğini ve sorumlu tutulması gerektiğini kaydetmişti.
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