1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İngiltere'nin Çin'den aldığı testlerinin işe yaramadığı iddiası

İngiltere'nin Çin'den 16 milyon sterline aldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi.
 18 Nisan 2020 20:28
Yazdır
İngiltere'nin Çin'den aldığı testlerinin işe yaramadığı iddiası

Daily Mail gazetesinin haberine göre, kişinin virüsü kaptıktan sonra bağışıklık geliştirip geliştirmediğini gösteren testlerde istenilen sonuç elde edilemedi. İki Çin firmasından alınan testlerin yapılan denemelerde doğru sonuç vermediği belirlendi. Bunun üzerine yetkililer, ödenen 16 milyon sterlinin iadesi için çalışma başlattı.

Öte yandan İngiltere'nin güvenilir ve hızlı sonuç veren antikor testi üretme çalışmaları ise hala sonuçlanmadı.

Başbakan Boris Johnson, 19 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında antikor testlerinin ekonomik ve sosyal açıdan oyunun kurallarını değiştireceğini söylemişti. Johnson, 24 Mart'taki açıklamasında da bu testlerin yakında satışa sunulacağını belirtmişti.

Kovid-19 için 2 tür test yapılıyor. Bunlardan antijen testi, kişide virüs olup olmadığını, antikor testi de bağışıklık sistemi tarafından ilgili virüse karşı oluşturulan proteinlerin bulunup bulunmadığını gösteriyor. Antikor denen bu proteinlerin varlığı, kişinin hastalığı atlattığı anlamına geliyor.

İNGİLİZ HALKI ÇİN'İN SORUMLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Araştırma şirketi Redfield & Wilton tarafından Daily Mail gazetesi için yapılan ankete göre, İngiltere halkının yüzde 56'sı salgının yayılmasından Çin'i sorumlu tuttu. Halkın yüzde 26'sı Çin'in salgından sorumlu olmadığını, yüzde 18'i de bu konuda emin olmadığını söyledi.

İngilizlerin yaklaşık yüzde 75'i virüsün çıktığı belirtilen Çin'in Vuhan kentindeki canlı hayvan pazarının kapatılmasını isterken yüzde 54'ü de salgına "Vuhan Virüsü" adı verilmesi fikrini desteklediğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Kovid-19'un nasıl ortaya çıktığına ve salgının çok daha önce durdurulma ihtimali olup olmadığına dair zor soruları yanıtlaması gerekeceğini ifade etmişti.

İngiltere dış istihbarat servisi MI6'nın eski şefi John Sawers, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, Çin'in Kovid-19 salgını konusunda dünyadan başlangıçta bilgi gizlediğini ve sorumlu tutulması gerektiğini kaydetmişti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi
18 Nisan 2020 21:00		 Dünya'daki Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 300 bini aştı
18 Nisan 2020 20:40
Fransa'da son 24 saatte 642 hasta yaşamını yitirdi
18 Nisan 2020 20:33		 Kanada, ABD ile olan sınırını 30 gün kapatma kararı aldı
18 Nisan 2020 19:56
İtalya'da son 24 saatte 482 hasta hayatını kaybetti
18 Nisan 2020 19:02		 ABD'de son 24 saatte 3 bin 800 hasta yaşamını yitirdi
18 Nisan 2020 17:12
DSÖ'nün Kovid-19 kronolojisi: Çelişkiler ve soru işaretleri
18 Nisan 2020 16:49		 İngiltere'de son 24 saatte 888 hasta hayatını kaybetti
18 Nisan 2020 16:33
Hollanda'da son 24 saatte 129 hasta hayatını kaybetti
18 Nisan 2020 15:41		 İspanya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde sayı 20 bini geçti
18 Nisan 2020 15:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:04 - DHMİ Genel Müdürü'nden Atatürk Havalimanı açıklaması21:00 - İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi20:56 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 15 bin lira ceza20:51 - İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü görevden alındı20:46 - MSB'den terhislerin ertelenmesi sonrası yemin videosu20:40 - Dünya'daki Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 300 bini aştı20:33 - Fransa'da son 24 saatte 642 hasta yaşamını yitirdi20:28 - İngiltere'nin Çin'den aldığı testlerinin işe yaramadığı iddiası20:23 - Bakan Kurum'dan 'Sıfır Atık' projesine ilişkin açıklama20:18 - Adana'da 82 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi
20:13 - Polis memuru çiftçiyi yalnız bırakmadı, tarlasını sürdü20:08 - Koronavirüsü yenen Gül hemşire, alkışlarla taburcu oldu20:04 - Kalp krizi geçiren temizlik işleri müdürü hayatını kaybetti20:00 - Gezici otobüsle düzenlenen moral konserleri sürüyor19:56 - Kanada, ABD ile olan sınırını 30 gün kapatma kararı aldı19:53 - Koronavirüs vaka sayısı ilk defa bu kadar fazla düştü19:48 - Valiliğin 'ekmek dağımını engellediği' iddiasına açıklama19:44 - İstanbul'a giriş çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık uygulama yaptı, riskli bölgede olup olmadığını görebilirsiniz
Yedirdik, içirdik ücret de almadık diyen Vali, sağlık personelinden özür diledi
Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış
21 maddelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle neler değişti?
Koronavirüs vaka sayısı ilk defa bu kadar fazla düştü
31 ildeki giriş çıkış yasağı 15 gün daha uzatıldı
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ateş püskürdü
Jandarma tartışılan konvoy ile ilgili açıklama yaptı
Pazar günü bile telafi olabilir
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gamze pala 1
kuaför 1
2020 yaz tatilinde eğitim verilecek olması 2
komutanların efsane sözleri 2
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 1
sabır 2
oğuz aksaç 2
18,00'den sonrapide yapılmasının yasaklanması 1
işçi çıkarmaya 3 ay yasak 2
luppo 2
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam