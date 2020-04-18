Fransa'da son 24 saatte 642 hasta yaşamını yitirdi
|18 Nisan 2020 20:33
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 323'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 715 artarak 173 bin 956'ya ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 5 bin 833'ü yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 639 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Hastalığı atlatan kişi sayısı son 24 saatte 1563 artarak 35 bin 983'e çıktı.
Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 642 kişi hayatını kaybetti. ölenlerin sayısı hastanelerde 11 bin 842'ye, yaşlı bakımevlerinde 7 bin 481'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 19 bin 323'e ulaştı.
Yoğun bakımda bulunanların sayısının son 10 gündür düşmeye devam ettiği vurgulandı.
Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının olduğu 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.
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