MSB'den terhislerin ertelenmesi sonrası yemin videosu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terhislerin ertelenmesi sonrası askerlik yemini videosu hazırladı.
|18 Nisan 2020 20:46
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terhislerin ertelenmesi sonrası askerlik yemini videosu hazırladı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, askerlik yemini eşliğinde vatani görev için birliğine teslim olan askerlerin eğitimlerinden ve yemin töreninden görüntüler yer aldı.
Paylaşımda, "Unutma asker arkadaşım, yaşam boyu bir iz bıraktık vatan ocağına." ifadelerine yer verildi.
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