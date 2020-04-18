Almanya'da Kovid-19 nedeniyle 8 Türk hayatını kaybetti

Almanya'da son 24 saatte 8 Türk'ün daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Hamburg ve Stuttgart bölgelerinde 8 Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hamburg'da vefat eden İdris Aytaç ile Hüseyin Dinç'in dünür oldukları bilgisi de paylaşıldı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Söz konusu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 79'a yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık 142 bin 751'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 412'ye çıktı.