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Yunan Sahil Güvenlik unsurları Türk karasularına girdi

Balıkesir açıklarında, karasuyu ihlali yapan Yunan Sahil Güvenlik unsurları Türk karasularından Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca çıkarıldı.
 18 Nisan 2020 21:36
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Yunan Sahil Güvenlik unsurları Türk karasularına girdi

Balıkesir açıklarında, karasuyu ihlali yapan Yunan Sahil Güvenlik unsurları Türk karasularından Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik bot içerisinde motoru sökülerek Türk karasularına geri itilen sığınmacıların yardım talebinde bulunması üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Bölgede 3 Yunan Sahil Güvenlik unsuru olduğunun ve karasuyu ihlali yapıldığının tespit edilmesi üzerine bölgeye 5 Sahil Güvenlik botu daha sevk edildi. Denizde mahsur kalan 10 sığınmacı kurtarılırken karasuyu ihlali yapan Yunan unsurları sürülerek Türk karasularından çıkarıldı.

- Yunan unsurlarının çıkarılması görüntülere yansıdı

Sahil Güvenlik Komutanlığının paylaştığı görüntüde, Yunan unsurlarının Türk karasularına girmesinin radarlarca tespit edilmesi ve Türk Sahil Güvenlik unsurlarınca çıkarılması yer aldı.
Anadolu Ajansı
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