İstanbul'da yasağa uymayanlara 3 milyon 239 bin lira ceza
|18 Nisan 2020 21:41
|Yazdır
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yönelik uygulanan cezai yaptırımların verilerini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bugün emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmaları paylaştı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Emniyet teşkilatımız tarafından bin 405 idari işlem yapılmış, 3 milyon 239 bin 015 TL para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 119 idari işlem uygulanmış, 79 bin 500 TL para cezası kesilmiştir" ifadelerini kullandı.
İstanbulda sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün;Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 18, 2020
🚨 Emniyet teşkilatımız tarafından
1.405 idari işlem yapılmış, toplamda 3.239.015 TL para cezası kesilmiştir.
🚨 Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340.242 TL para cezası kesilmiştir.#EvdeKal 🏠 pic.twitter.com/mD9ewYMSNl
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sivas'ta kamusal alanlarda maske takmak zorunlu oldu
18 Nisan 2020 21:58
|Yoğunluktan dolayı sağlık bakım müdürü ameliyata girdi
18 Nisan 2020 21:47
|'Rize Ceza İnfaz Kurumlarında Kovid-19 vakası yok'
18 Nisan 2020 21:24
|DHMİ Genel Müdürü'nden Atatürk Havalimanı açıklaması
18 Nisan 2020 21:04
|'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 15 bin lira ceza
18 Nisan 2020 20:56
|İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü görevden alındı
18 Nisan 2020 20:51
|MSB'den terhislerin ertelenmesi sonrası yemin videosu
18 Nisan 2020 20:46
|Gezici otobüsle düzenlenen moral konserleri sürüyor
18 Nisan 2020 20:00
|İstanbul'a giriş çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
18 Nisan 2020 19:44
|31 ildeki giriş çıkış yasağı 15 gün daha uzatıldı
18 Nisan 2020 18:54