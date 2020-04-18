Yoğunluktan dolayı sağlık bakım müdürü ameliyata girdi
|18 Nisan 2020 21:47
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Korona virüs salgını nedeniyle hastane personelleri tam kapasite çalışırken, İzmir Aliağa Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Funda Doğan Solmaz ise oluşan yoğunluktan dolayı 2 farklı doğum ameliyatına girerek sağlık personellerine destek verdi.
Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Türkiye'de bulunan tüm sağlık personelleri yoğun bir şekilde mesai sarf etmeye devam ediyor.
İzmir'in Aliağa Devlet Hastanesi personelleri de tam kapasite ile vatandaşlar ile ilgilenirken, hastanede gerçekleşmesi gereken 2 farklı sezaryen ile doğum ameliyatına Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Funda Doğan Solmaz da bizzat katılarak sağlık personellerine destek verdi.
Aliağa Devlet Hastanesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Solmaz'ın katıldığı 2 farklı sezaryen ameliyatının başarılı bir şekilde tamamlandığı duyuruldu. Gerçekleşen doğumlar sonucunda bir erkek ve bir kız bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
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