1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kızılay çağrıda bulundu, her noktadan bağışa geldiler

İstanbul'da sokağa çıkma yasağına rağmen kan bağışı yapmak için çok sayıda kişi Kızılay'ın kan merkezlerine gitti.
 18 Nisan 2020 22:08
Yazdır
Kızılay çağrıda bulundu, her noktadan bağışa geldiler

Koronavirüs salgını kan bağışlarını da etkileri. Kızılay vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptı. Kızılay'ın, "Sadece hayat kurtarmak için evden çık" çağrısına çok sayıda kişi kayıtsız kalmadı. Bağışçılara koronavirüs nedeniyle kan stoklarının kritik hastaların ihtiyacını karşılamayacak seviyede olduğu bilgisi verilince, sokağa çıkma yasağına rağmen bazı vatandaşlar kan bağışı için dışarı çıkarak Kızılay'ın kan topladığı noktalara geldi. O yerlerden biri de Üsküdar Meydanı'ydı. Kan bağışı yapmak için sokağa çıkanlar, polis ekiplerine ise bağışçı olduğunu söyleyerek Kızılay'dan gelen kısa mesajı gösterdi. Kan vermeden önce form dolduran vatandaşların, tek tek içeriye alındığı ve kan vermeden önce görevliler tarafından dezenfektan ile sterilize edildiği görüldü. Kuyrukta ise bağışçılar, sosyal mesafe kuralına uydu.

"MESAJI GÖRÜP KAN BAĞIŞINA GELDİK"

Sarıyer'den kan bağışı için Üsküdar'a gelen Nihat İşcan,"Çok yoğun oluyoruz hafta içi. Zamanımız olmadı. Geçen hafta da bize mesaj geldi ama tereddüt ettik. Emniyet birimlerine danıştık, gidebilirsiniz denilince biz de fırsat bulduk geldik kan bağışımızı yapıyoruz. Mesajı görüp geldik, mesajda kan bağışı merkezlerine bekledikleri ve herhangi bir sorun olursa bu mesajı güvenlik güçlerine gösterebileceğimizi yazıyor" dedi.

"BU DÖNEMDE KAN BAĞIŞI ÇOK AZALDI"

Okmeydanı'ndan kan bağışı yapmak için Üsküdar'a geldiğini ifade eden bir başka vatandaş Yüksel Güray ise, "Bu dönemde ülkemizde kan bağışının çok azaldığını bildiğimiz için, fırsat bu fırsat dedik. Geldik, kan bağışında bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

"SAMATYA'DAN ÜSKÜDAR'A GELDİM"

30 yıldır düzenli kan bağışı yaptığını söyleyen Yaşar Mercan de, "Kan çok önemli. Samatya'dan buraya geldik. Türk Kızılay'ının bize gönderdiği mesajlar var. O mesajı polislere gösterince serbestimiz var. Giderken de zaten kolumuza barkod takıyorlar. Bununla geldiğiniz yere geri dönebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'na da kurulan Kızılay çadırına çok sayıda kişi geldi. Buraya gelen bir kişi, "Yasağın olduğu gün bile olsa, önemli bir durum olmasa Kızılay bizi çağırmazdı. Vatandaşlık görevidir bu. Milli duygularla evden çıkıp geldik kan verdik. Huzurluyuz" ifadesini kullandı.

"SİZE HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Kızılay'ın vatandaşları kan bağışına davet ettiği mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Saygıdeğer bağışçımız, koronavirüs salgını nedeni ile kan stoklarımız kritik hastalarımızın (kanser, akdeniz anemisi, by-pass hastaları, yenidogan bebekler vs.) ihtiyacına cevap veremeyecek seviyeye inmiştir. Bu zor günlerde hastalarımızın iyileşebilmesi için size her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Sizi 16 Nisan 2020-30 Nisan 2020 tarihlerinde 10:00-18:30 saatleri arasında Üsküdar Meydanda(Mihrimah Camii yanı) hayat kurtarmaya davet ediyoruz. Sadece hayat kurtarmak için evden çık."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tekirdağ'da müzisyen çiftten site sakinlerine moral konseri
18 Nisan 2020 21:53		 Adana'da 82 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi
18 Nisan 2020 20:18
Koronavirüsü yenen Gül hemşire, alkışlarla taburcu oldu
18 Nisan 2020 20:08		 Kalp krizi geçiren temizlik işleri müdürü hayatını kaybetti
18 Nisan 2020 20:04
Ünlü teknoloji uzmanı da koronavirüse yakalandı
18 Nisan 2020 19:06		 14 yaşındaki Fatih koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı
18 Nisan 2020 18:41
Alimler Birliği: Kovid-19 salgını, oruç tutmaya engel değil
18 Nisan 2020 18:26		 Koronavirüsü yenen 4 yaşındaki çocuk taburcu edildi
18 Nisan 2020 17:21
2 aylık ev kirasını ödeyemedi, kapının önüne konuldu
18 Nisan 2020 17:04		 İstanbul'da 'camilerin gerdanlığı' mahyalar asılıyor
18 Nisan 2020 16:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:23 - Ankara'da pes dedirten görüntü! Eğlence düzenlediler22:18 - ABD'de idam mahkumlarının infazları ertelendi22:13 - Hızır Reis denizaltısının 'beyni' teslim edildi22:08 - Kızılay çağrıda bulundu, her noktadan bağışa geldiler22:03 - Sır Baraj Gölü'ndeki renk değişimi araştırılıyor21:58 - Sivas'ta kamusal alanlarda maske takmak zorunlu oldu21:53 - Tekirdağ'da müzisyen çiftten site sakinlerine moral konseri21:47 - Yoğunluktan dolayı sağlık bakım müdürü ameliyata girdi21:41 - İstanbul'da yasağa uymayanlara 3 milyon 239 bin lira ceza21:36 - Yunan Sahil Güvenlik unsurları Türk karasularına girdi
21:30 - Hakkari'de keşfedilen 7 mağara turizme kazandırılacak21:24 - 'Rize Ceza İnfaz Kurumlarında Kovid-19 vakası yok'21:19 - 'Fakirler koronadan ölsün' videosu karakolda bitti21:14 - Kovid-19'dan ölen Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi21:09 - Almanya'da Kovid-19 nedeniyle 8 Türk hayatını kaybetti21:04 - DHMİ Genel Müdürü'nden Atatürk Havalimanı açıklaması21:00 - İngiltere'den sağlıkçılara: Tulumları yıkayıp yeniden kullanın20:56 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 15 bin lira ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık uygulama yaptı, riskli bölgede olup olmadığını görebilirsiniz
Yedirdik, içirdik ücret de almadık diyen Vali, sağlık personelinden özür diledi
Koronavirüs vaka sayısı ilk defa bu kadar fazla düştü
Ovalı, sahte kök hücre aşısıyla, 26 kişi öldürmekten yargılanmış
21 maddelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle neler değişti?
31 ildeki giriş çıkış yasağı 15 gün daha uzatıldı
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ateş püskürdü
Jandarma tartışılan konvoy ile ilgili açıklama yaptı
Pazar günü bile telafi olabilir
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın evlat acısı... Pars'ın mezar taşı kahretti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sabır 2
mayıs sonu turizmde normalleşmenin beklenmesi 1
yeşil zeytin 2
2020 yaz tatilinde eğitim verilecek olması 2
oğuz aksaç 2
nostalji kuşağı 1
zavadak dayı 1
corona virüs vaka sayısı 1
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 1
defacto'nun üreticilere 900 milyon tl destek vermesi 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam