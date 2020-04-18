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Koronavirüs elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı?

Rus biyolog Vladimir Makarov, koronavirüsten korunmak için sokaktan geldikten sonra ürünlerin sıcak su ile yıkanmasının yeterli olacağını, dış kıyafetlerin kaynatılmasına gerek olmadığını söyledi.
 18 Nisan 2020 22:30
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Koronavirüs elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı?

Moskovskiy Komsomolets gazetesine konuşan biyolog Vladimir Makarov, insanların enfeksiyonu kendileriyle birlikte eve getirme olasılığının çok düşük olduğunu belirtti.

"VİRÜS KIYAFETLERDE ÇOK KISA SÜRE KALIYOR"

Makarov, "Dışarı çıktıysanız, döndüğünüzde dış kıyafetlerinizi yıkamaya gerek yok. Virüs kıyafetlerde çok kısa bir süre kalıyor. Her ihtimale karşı dışarıda giydiğiniz giysileri evde biraz uzak bir yere asın" ifadelerini kullandı.

"VİRÜS SOLUNUM YOLUYLA BULAŞIYOR"

Koronavirüsün esas olarak solunum organları yoluyla bulaştığını belirten Makarov, bu nedenle yiyeceklerin çamaşır suyu veya alkol ile yıkanmasına veya ceket ve paltoların kaynatılmasına gerek olmadığını kaydetti.
Memurlar.Net
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