Ömer Çelik, CHP'nin sahra hastanesiyle ilgili konuştu
|18 Nisan 2020 22:42
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Adana'daki sahra hastanesi iddiasıyla ilgili CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:
Dünyada geçmişteki salgınlarla uğraşan insanların en çok önem verdiği konulardan bir tanesi ulusal mücadelenin tek bir elden yapılması, kurumların koordineli olması şeklinde ve biz bununla ilgili tedbirler alıyoruz.
İçişleri Bakanlığı'nın kanunun gereği olarak da belediyelerin İçişleri Bakanlığı ve merkezi hükümetle koordineli olarak bu işleri yapması gerektiği yaklaşımımın ne kadar önemli olduğu Adana örneğinde görüldü.
Burada bir sahra hastanesi yaptık dediler, hastane dedikleri yer fuar alanında kitap standlarının perde ile çevrilmesiyle ortaya koyulmuş bir şey.
Burada beni üzen şey halka yalan söylenmesi. Bu tartışmayı biz başlatmadık, böyle bir gündemimiz yoktu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir televizyon programına çıktı ve dedi ki 'Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı sahra hastanesini Cumhurbaşkanlığı yapamıyor.' tabi şaşırtıcı bir şey. Adana'da böyle bir hastane mi varmış dedik. Baktık ve bu görüntüler ortaya çıktı. Buna hastane denmesi mümkün değil. Bu kaçak bir yapı bile değil, perde perdecide güzeldir. Sadece standlar çevrilmiş.
Daha sonra şu tartışma gündeme geldi. Adana'da büyük bir salgın var da hastaneye mi ihtiyaç var? Bakıyoruz şimdi Adana'da 34 hastane ile salgınla büyük bir mücadele veriliyor. Yataklardaki doluluk oranı yüzde 10 civarında, yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 13 civarında.
Bu da gösteriyor ki mücadelede ulusal hükümet tarafından yürütülen mücadelenin koordinasyonuna, talimatlarına uyulması en önemli konulardan bir tanesidir.
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