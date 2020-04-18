Kalp krizi geçiren kişinin imdadına polis yetişti
Adana'nın Kozan ilçesinde, kalp krizi geçiren Hüseyin Kaya (52), devriye görevi yapan polis tarafından evinin önünden alınarak hastaneye götürüldü. Kaya'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
|18 Nisan 2020 22:48
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Olay, saat 21.00 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi Göç Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Kaya evindeyken fenalaştı. Hastaneye gitmek için dışarı çıkan Kaya, apartmanın dış kapısı önünde yürüyemediği için oturdu.
Bu sırada devriye halinde olan polis ekipleri Kaya'yı fark etti ve neden dışarıda olduğunu sordu. Kendini iyi hissetmediğini söyleyen Kaya, polis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Hüseyin Kaya, özel hastaneye sevk edilerek anjiyoya alındı.
Polisin hastaneye yetiştirdiği Hüseyin Kaya'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
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