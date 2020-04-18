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Cezaevinden tahliye oldu, ilk işi cinayet işlemek oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde geçtiğimiz gün cezaevinden tahliye olan şahıs, iddiaya göre tartıştığı arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü.
 18 Nisan 2020 23:09
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Cezaevinden tahliye oldu, ilk işi cinayet işlemek oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde geçtiğimiz gün cezaevinden tahliye olan şahıs, iddiaya göre tartıştığı arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Pancar Mahallesi'nde meydana geldi. Önceki gün cezaevinden tahliye olan Mehmet I.(21) ile arkadaşı Ümit Arınç (44) mahallede bulunan eski bir çay bahçesinde buluştu. İddiaya göre, ikili arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma neticesinde Mehmet I., 2 çocuk babası Arınç'ın kafasına yerde bulduğu taş ile defalarca vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ümit Arınç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan Mehmet I., saklandığı evinde jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili ekiplerin başlattığı soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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