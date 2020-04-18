Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracı çarpıştı
|18 Nisan 2020 23:27
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından bomboş kalan cadde üzerinde iki PTT aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası şaşkınlık oluşturdu.
Kaza, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi Eski Kandıra Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Kandıra Caddesi'nden Çevre Yolu Caddesi'ne doğru seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen PTT'ye bağlı 06 BDH 614 plakalı araç ile 06 BDA 444 plakalı araç çarpıştı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından boş kalan cadde üzerinde meydana gelen trafik kazası şaşkınlık oluşturdu.
Öte yandan, boş caddede iki postane aracının çarpışması sonucu meydana gelen ve maddi hasarın oluştuğu kaza sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
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