ABD, uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca maske satmış
|18 Nisan 2020 23:46
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede gerekli tıbbi malzeme sıkıntısı yaşayan ABD'den Çin'e, federal hükümetin de desteğiyle ocak ve şubat aylarında milyonlarca maske ve koruyucu tıbbi malzeme satıldığı iddia edildi.
Washington Post gazetesi, ABD'li üreticilerin milyonlarca dolar değerinde maske ve koruyucu tıbbi malzemeyi ocak ve şubat aylarında Çin'e ihraç ettiğini yazdı. Haberde, Ticaret Bakanlığının, ABD'li şirketlerin tıbbi malzemeleri Çin'e nasıl satacağı konusunda yönlendirmelerde bulunduğu ifade edildi. ABD'nin Pekin Büyükelçiliğindeki bir ticaret ataşesinin, Amerikan yapımı tıbbı malzemelerin Çin'e ihracatına ilişkin Bakanlığın ''yeni hizmeti'' hakkında 3 Mart'ta gönderdiği maile de yer verildi.
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) verilerine göre, 2 Nisan'dan bu yana 9 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'dan etkilendi ve 27 sağlık çalışanı virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD'de yapılan bir ankete göre de belediye başkanlarının yaklaşık yüzde 90'ı kentlerinde yeterince test kiti, maske ve koruyucu tıbbi malzeme bulunmadığını söyledi.
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