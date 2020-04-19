Mesleki liselerinin maske üretimi CNN İnternational'e haber oldu
|19 Nisan 2020 00:23
|Yazdır
Geçtiğimiz yılın sonunda ekonomik yaşama katkılarıyla gündem olmaya başlayan meslek liseleri, koronavirüs salgını sonrasında, Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapmaya başladı.
Başlangıçta hızla maske üretimi yapan meslek liseleri, daha sonra cerrahi önlük, sonrasında siber yüz maskesi ve son olarak solunum cihazı üretti.
Mesleki eğitimdeki bu önemli dönüşüm, CNN İnternational'e haber oldu.
CNN İnternational'de geçtiğimiz günlerde "Türkiye farklı bir koronavirüs yaklaşımı benimsiyor" başlığıyla yayımlanan haberde, meslek liselerinin dönüşümüne de yer verildi.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'EBA'nın canlı sınıflarında ilk hafta 150 bin ders yapıldı'
18 Nisan 2020 13:59
|Pazar günü bile telafi olabilir
18 Nisan 2020 08:47
|MEB, uzaktan kontrollü solunum cihazı üretti
17 Nisan 2020 21:38
|'MEB'de başarılarla dolu yeni bir hikaye yazılıyor'
17 Nisan 2020 10:02
|EBA'da 'Canlı Sınıf' uygulaması ilgi görüyor
16 Nisan 2020 18:47
|Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması
16 Nisan 2020 14:25
|MEB'den velilere 'Uzaktan Eğitim, Yakından İlgi' seti
16 Nisan 2020 13:04
|MEB'den LGS için çalışma soruları destek paketi
16 Nisan 2020 11:13
|MEB'den; Zoom, Skype, Teams açıklaması
16 Nisan 2020 09:47
|MEB'den polislere yüz koruyucu siperlik
15 Nisan 2020 13:15