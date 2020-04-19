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Mesleki liselerinin maske üretimi CNN İnternational'e haber oldu

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinin, koronavirüs salgını sonrasında, yüz maskesi, cerrahi önlük, solunum cihazı gibi tıbbi ürünleri üretmesi, CNN İnternational'e haber oldu
 19 Nisan 2020 00:23
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Mesleki liselerinin maske üretimi CNN İnternational'e haber oldu

Geçtiğimiz yılın sonunda ekonomik yaşama katkılarıyla gündem olmaya başlayan meslek liseleri, koronavirüs salgını sonrasında, Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapmaya başladı.

Başlangıçta hızla maske üretimi yapan meslek liseleri, daha sonra cerrahi önlük, sonrasında siber yüz maskesi ve son olarak solunum cihazı üretti.

Mesleki eğitimdeki bu önemli dönüşüm, CNN İnternational'e haber oldu.

CNN İnternational'de geçtiğimiz günlerde "Türkiye farklı bir koronavirüs yaklaşımı benimsiyor" başlığıyla yayımlanan haberde, meslek liselerinin dönüşümüne de yer verildi.

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