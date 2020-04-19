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TÜBA, Covid-19 değerlendirme raporu yayımladı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu yayımladı.
 19 Nisan 2020 00:31
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TÜBA, Covid-19 değerlendirme raporu yayımladı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu yayımladı.

Raporda, tarihçe, mevcut durum, süreç yönetimi, bilim disiplinleri iletişimi, toplumsal ve ekonomik projeksiyon, veri takip platformları, Covid-19 raporlarlamaları gibi çok sayıda konu ele alındı.

164 sayfalık raporu okumak için tıklayınız.

Memurlar.Net
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