TÜBA, Covid-19 değerlendirme raporu yayımladı
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu yayımladı.
|19 Nisan 2020 00:31
|Yazdır
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu yayımladı.
Raporda, tarihçe, mevcut durum, süreç yönetimi, bilim disiplinleri iletişimi, toplumsal ve ekonomik projeksiyon, veri takip platformları, Covid-19 raporlarlamaları gibi çok sayıda konu ele alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eğitim-Bir-Sen'in düzenlediği 'kuşaktan kuşağa sendikal hatıralar' yarışması başladı
18 Nisan 2020 13:26
|Kayseri Barosu: 23 Nisan'da İstiklal Marşı minarelerden okunsun
17 Nisan 2020 10:22
|Fırıncılardan 'ekmek' açıklaması: Vatandaşlarımız tedirgin olmasın
16 Nisan 2020 14:07
|'Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın' talebi
16 Nisan 2020 10:27
|'Tarım işçileri de sokağa çıkma yasağından muaf tutulsun'
15 Nisan 2020 12:12
|Kızılay: Yardım operasyonun büyük kısmını yurt içine ayırdık
15 Nisan 2020 12:05
|'Hafta sonu bakkallar açık olsun' talebi
15 Nisan 2020 09:55
|İHH'dan 20 bin sağlıkçıya hediye paketi
14 Nisan 2020 15:58
|'Tüm eczacılara koronavirüs testi yapılsın' çağrısı
14 Nisan 2020 11:16
|THK'den uçak satışı açıklaması
13 Nisan 2020 16:13