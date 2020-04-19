KDK'dan, 'hakim de olsa orduevinden yararlanamaz' kararı

Siirt'te görev yapan bir hakim, hakim ve savcı kimlik kartını göstermesine rağmen, orduevi imkanlarından ücreti mukabilinde yararlanamadığı gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmuştur. Hakim başvurucu, başvurusunda, taleplerinin "sivil şahıs" oldukları gerekçesiyle reddedildiğini, halbuki hakim ve savcıların yaptıkları soruşturma ve kovuşturmalarda terör mensuplarına ilişkin kararlar da verdiklerini, bazı durumlarda savcıların adli bakımdan amir durumunda olduklarını belirtmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu, mevzuat hükümlerini sıraladıktan sonra, bir çok kimsede "kamu misafirhanesi" algısı yaratan orduevlerinin aslında askeri bir bina olduğu ve bu binalarda askeri disiplin kurallarının uygulandığına dikkat çekilmiştir.

Kararda hakim ve savcıların uygun görülmesi halinde diğer sivil kişilere verilen türden "tanınmış kişi kartı" alarak tesislerden günübirlik yararlanmalarının mümkün olduğuna yer verilmiştir.

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