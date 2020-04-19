MHP'li vekil, Ümit Özdağ'a 13 maddelik cevap verdi

İYİ Partili Ümit Özdağ, sosyal medyada Suriyeliler üzerinden provokasyon yapmaya devam ediyor. Özdağ son olarak "Suriyeliler Ekime Uygun Toprak Arazi Almaya Başladı" iddiasını paylaştı.

Ümit Özdağ'a tepki ise MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı'dan geldi. Lütfü Kaşıkçı'nın iddianın aslını şu şekilde açıkladı:

1-Gelelim son bir haftadır gündemi meşgül ettiğiniz olayın aslına.Milleti yalan haberlerinizle meşgül edip kirli siyaset yapıyorsunuz. Suriye iç karşıklığından sonra Bayır-Bucak bölgesindeki soydaşlarımız hemen yanı başlarındaki Yayladağı ilçemize yerleştiler.

2-Yayladağlılarla aynı zamanda akrabalık ilişlileri de bulunan Bayır-Bucak Türkmenleri Devletimizin kurduğu çadır kentlerde yaşamaya başladılar.Kısa zaman içerisinde ilçemize ayak uyduran Türkmenler bir yanda da geçimleri için iş aramaya koyuldular.

3-Geçmiş dönem Yayladağı Kaymakamlığı yapan sn Ömer Faruk Yücel Bayır-Bucak Türkmenlerinin geçimlerini sağlaması için BM ile ortak bir proje yaptı. Bu proje ile Bayır-Bucak Türkmenlerine çilek ekimini öğretti ve onlarını tarıma yönlendirdi.

4 ve 5- Bu proje ile Bayır-Bucak Türkmeni soydaşlarımız Yayladağlı hemşerilerimizin tarlalarını icar edip çilek ekmeğe ve para kazanmaya başladılar. Bu ticaret kısa zamanda büyüdü ve karşılıklı etki oluşturup hem Türkmenlerin para kazanmasına hemde Yayladağlı hemşerilerimizin kazanmasına sebep oldu. Sadece bu yıl Yayladağı genelinde 2500 dönüm çilek ekimi gerçekleşmiş. Dönümüne 3ton mahsul alındığı düşünüldüğünde 7500 ton çilekten bahsediyoruz.ilçemize sağladığı katma değer ise yaklaşık 30-30 milyon TL tutarında.

6-Bu hikayenin kahramanları vatansever bir kaymakam,alın teri ile rızkını arayan Bayır-Bucak Türkmenleri ve kapıları ile gönüllerini soydaşlarına açan Yayladağlılardır.

7-Son bir haftadır Suriyeliler Yayladağında toprak satın alıyor diye ortalığı inlettiğiniz olayın aslı budur.Bayır-Bucak Türkmenlerini tarla da çalışırken görüp Suriyeliler arazi satın almış demek çok büyük bir ayıptır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde toprak almanın yolu bellidir

8-Ülkemizde arazi satın almak için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir. Vatandaşlık hakkı olan ise istediği yeri satın alır veya satar. Ancak bu hak bile ilimiz Hatay'ın nazik durumundan dolayı defalarca incelemeğe tabi tutulmaktadır.

9- Öyleki Hatay'ın bu nazik durumu geçtiğimiz günler de imar affında dahi kendini göstermiş, satılamayacak ve tapu devri mümkün olmayan kamu arazileri kısmına Türkiye'de sadece Hatay ili eklenmiştir.

10-Hatay'a bu denli önem veren ve ilimizde ki gelişmeleri yakından takip eden Devletimizi yok saymak sizleri küçültüyor. Çıkardığı yasa da dahi Hatay'ı ayrı tutan onun nazik durumunu düşünen bizim Devletimizdir.

11-Aynı zamanda asılsız iddialarla ilimizde olup bitenlerden Devletimizin haberinin olmadığını yaymaya çalışıyorsunuz. Devletimiz çok şükür heryerde olduğu gibi Hatay,da da güçlü ve ayaktadır. Kimin kimlerle iş birliği yaptığını da ayrıca bilmektedir.

12-Bayır-Bucak Türkmenleri sayenizde (@umitozdag,@DocDrLutfuSavas) Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olamadığı için ülkemizden arazi satın almaları da mümkün değildir. Sayenizde Soydaşlarımızı vatandaş edemedik hiç değilse şimdi de onları ekmekleri etmeyelim.

13-Bu da çıkarılan yasada Türkiye'de sadece Hatay'ın ayrı tutulduğu resmi belgedir. Alın inceleyin ve Hatay'dan uzak durun.