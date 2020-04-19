Suudi Arabistan'a misilleme... Independentturkish.com kapatıldı
Suudi Arabistan'ın AA ve TRT'ye erişimi engelleme yasağı getirmesinin ardından, Türkiye, Suudi Arabistanlı Saudi Research and Marketing Grup şirketi ortağı olan independentturkish.com sitesine erişimi engelledi.
|19 Nisan 2020 02:56
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Suudi Arabistan, 13 Nisan 2020 tarihinde, AA ve TRT'nin internet sitelerine erişimi engellemişti. İlgili haber için tıklayınız.
Türkiye bugün itibariyle, independentturkish.com sitesine erişimi engelledi. Siteye girenler "5651 sayılı Kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendime sonucunda alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 19/04/2020 tarih ve 490.05.01.2020-1626125 sayılı kararına istinaden independentturkish.com hakkında idari tedbir kararı uygulanmaktadır.
Independent Türkçe'nin tüm hakları Suudi Arabistan Araştırma ve Pazarlama Grubu (SRMG) bünyesinde bulunan Media Arabia'ya ait...
Independentturkish.com sitesini ise Suudlu şirketin adına Nevzat Çiçek adlı bir gazeteci yönetiyordu.
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