Cumhurbaşkanlığından 'siber' tavsiyeler
|19 Nisan 2020 06:41
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Koronavirüs salgınıyla beraber pek çok iş yeri uzaktan çalışma modeline geçerken; bu durum işletmeler için büyük risk oluşturuyor. Uzmanlar, bu işletmelerin yüzde 79'unun hiçbir siber güvenlik tedbiri almadığını belirtiyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ise siber tehditlere karşı işletmelerin uygulayabileceği güvenlik tedbirlerini 7 başlıkta topladı. Tedbirler şu şekilde sıralandı:
SALDIRI ODAĞINDA OLMAYIN
-Siber saldırıların odağında yer almamak için çalışanlarınızda gerekli farkındalığı arttırın.
-Çalışanlarınız ve kurumsal altyapınız arasındaki bağlantının sadece güvenli bir kanal üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayın.
-Erişim izinlerini, erişim sağlanması gereken zaman ve sistemlerle sınırlı tutun.
İKİ AŞAMALI DOĞRULAMA
-Erişimin yalnızca kurumsal güvenlik politikalarında izin verilen ve denetlenebilen cihazlardan gerçekleştirilebilmesini sağlayın.
-Erişim sağlanacak cihazların sistem ve güvenlik güncellemelerinin yapıldığından emin olun.
-İki aşamalı kimlik doğrulama mekanizması kullanmaya özen gösterin.
-Ağ sınır koruma cihazlarınızı ihtiyaç duyulan en az yetki prensibine uygun olarak yapılandırın.
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