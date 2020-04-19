Herkes elini taşın altına koydu : Topyekün bir mücadele veriliyor
|19 Nisan 2020 07:15
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Türkiye, koronavirüs salgınına karşı yerli ve milli imkanlarıyla topyekün bir mücadele sergiliyor. TSK'nın fabrikaları, savunma sanayii firmaları, meslek liseleri, açık ceza infaz kurumundaki hükümlüler, belediyeler, gençlik merkezleri gönüllü olarak maske, koruyucu tulum, antibakteriyel sıvı üretiyor. Koronavirüs salgınına karşı bilim insanları gece gündüz aşı ve ilaç çalışmaları yürütüyor. Solunum cihazı seferberliği meyvelerini vermeye başladı. Üretilen 2 bin cihaz bu ay, 3 bini de Mayıs ayında hastanelerin yoğun bakım ünitelerine teslim edilecek. Korona seferberliği artarak sürecek.
MASKE BAŞARISI
Kovid-19 ile mücadelede birçok ülke tıbbi malzeme ve cihaz sıkıntısı çekerken, Türkiye üretim kapasitesini artıran adımları hızla atarak vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor. Bu süreçte günde 25 milyon maske yapılabilecek kadar kumaş ham madde olarak üretilirken, günlük maske yapım kapasitesi de 8 milyonu aştı. Adalet Bakanlığı kararıyla açık ceza infaz kurumundaki hükümlüler de kurum çalışanları ve hükümlülerin kullanımı için maske imalatı yapmaya başladı. Türkiye'deki birçok belediye, gençlik merkezleri, sanat ve mesleki eğitim merkezlerindeki atölyelerde hem belediye çalışanları hem de gönüllü vatandaşlar maske üretimi yaparak yerelde bu sürece katkıda bulunuyor. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak ve gerektiğinide sivil halka da sunulmak üzere her türden maske imalatının üretimi yapılıyor.
İLAÇ VE AŞI ÇALIŞMALARI
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler başta olmak üzere bilim insanları yerli ve milli ilaç, aşı ve tanı kiti üretim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. TÜBİTAK destekli 4 proje yürütülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da Kovid-19 ile mücadele için TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde aşı geliştirme çalışmalarına odaklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nü, TÜBİTAK tarafından organize edilen ve koronavirüse karşı yürütülen aşı üretim çalışmasına dahil etti. Milli Savunma Bakanlığı İlaç Fabrikası Müdürlüğü de uzman doktorlarıyla muadil ilaç üretimi konusunda yoğun faaliyetler yürütüyor. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından tamamen yerli ve milli imkanlar kullanılarak mekanik solunum cihazı üretildi. Sağlık Bakanlığı'nın onaylaması ardından "Sahra" adı verilen yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazlarından haftada 500 adet üretilmesi hedefleniyor.
Yasemin Asan
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